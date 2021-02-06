Süper Lig’de 22 ve 23. hafta panoraması

Öncelikle algoritma ne demek bilmek gerek. Bir yemeği hazırlarken tarifte gösterilen adımların takip edilmesi bile bir algoritma oluşturuyor. Teknik direktörlerin taktikleri bile bir algoritmanın sonucu oluyor. En iyilerin bulunmasında da Comparisonator Platformu algoritması bir neden sonuç ilişkisi kuruyor. Oyuncuların en yüksek performans göstergeleri haftanın oyuncusunu, takımların en yüksek performansı da hocayı belirliyor.

22. Hafta analizi

Çağdaş Atan iki hafta üst üste yine listenin en üstünde. Bakasetas ayrılsa da yine kazandılar. Fakat defanstaki başarılı aksiyonları ile enteresan bir şekilde ilk defa öne çıktılar. Bu defansif oyunu ilk defa görmemize rağmen hocanın defans ve paslaşma parametrelerinden topladığı performans puanları ona yine taç takmaya yetti. Haftanın ‘altın oyuncusu' Hatayspor'dan Pozzi oldu. Neredeyse tüm hücum parametrelerinde kendi sezon performansının çok üzerinde bir performans sergiledi. Tabloyu attığı 2 golle de perçinledi.

23. Hafta analizi

Abdullah Avcı yine listede. Trabzon maçı 1-0 almasına rağmen tüm hücum parametrelerinde 1. geldi ve takım Comparisonator Index puanında ligde bir rekor kırdı. Yani tüm takım neredeyse defansta, hücumda, paslaşma ve birebirlerde ilk 3'te parametreler ligini bitirdi, ama toplanan total performans puanında henüz ligde hiçbir hoca bu seviyeye gelemedi. 23. haftanın oyuncusu ise yine Trabzonspor'dan Djaniny. Santrfor bölgesinde değil sadece her alanda tam bir maestro olduğunu da kanıtladı.