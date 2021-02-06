Psikolog Sergen Yalçın!

Trabzonspor yenilgisinin ardından Antalyaspor beraberliğiyle tılsımı bozulan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, krize el koydu. Takımla kısa bir toplantı yapan siyah-beyazlıların hocası moral ve motivasyonu yükseltmek için devreye girdi. Yalçın, “Sezonun ilk devresinde neler yapabileceğinizi herkese gösterdiniz. Ben size her zaman güvendim ve hâlâ güveniyorum. Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Lig daha yeni başlıyor. Yeniden galibiyet serisi yakalayalım” ifadelerini kullandı.

Takımda süre alan herkesin performansından memnun olduğunu belirten Kartal'ın hocasının bu tavrı futbolcular tarafından memnuniyetle karşılandı.

GÖZLER DERBİDE

Yalçın ve ekibi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak bugünkü maçtan Beşiktaş'ın lehine bir skor çıkacağına inanıyor. Konyaspor maçından bu nedenle yüzde 100 galibiyet bekleyen siyah-beyazlılar, yarıştan kopmamayı hedefleyecek.