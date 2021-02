Ozan Kabak’tan şık hareket! ‘İlk gün her şey çok güzeldi’

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’a transfer olan Ozan Kabak, ülkemizde ligin yayıncısı olan SSport’a telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Takımla ilk kez antrenmana çıkan ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışan milli futbolcu, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

2018’de Ömer Bayram aracılığıyla kendisine ulaştırılan imzalı Virgil van Dijk formasını eline aldığında içinden geçenleri açıklayan Ozan, “Çok mutluyum. Her zaman hayalimdi. 2 sene önce Van Dijk formasını gönderdiğinde inşallah ben de bir gün Liverpool formasını onunla birlikte giyerim demiştim kendi kendime. Bu yakın zamanda gerçek olacak. Elimden geleni yapacağım. Bana güvenenleri mahcup etmemeye çalışacağım. Çok heyecanlıyım” dedi.

Takımdaki ilk günü sorulduğunda ise Ozan Kabak, “Herkes bana karşı çok sıcakkanlı ve güler yüzlüydü. Herkesle tanıştım. Klopp ile güzel sohbetim oldu. Antrenmanda da güzel ve zevkli geçti. Çok profesyonel oyuncular, çok güzel bir takım var burada. Bu başarının tesadüf olmadığını arkadaşlıktan da anlayabiliyorsun. İlk gün her şey çok güzeldi” şeklinde cevap verdi.

7 Şubat Pazar günü TSİ 19.30’da oynanacak Liverpool-Manchester City maçında ilk kez forma giymesi beklenen milli futbolcu, bu karşılaşma hakkında da görüşlerini şu sözlerle açıkladı;

“Liverpool-Manchester City dünyanın sayılı maçlarından bir tanesi. Son zamanlara da damga vurdu iki takım. Çok heyecanlıyım. İlk kez takımla antrenmana çıktım. Oynar mıyım yoksa yedek mi kalırım bilmiyorum. Ne olursa olsun yine de çok heyecanlıyım. İnşallah kazanan taraf biz oluruz.”

Liverpool’un resmi Twitter hesabı, takımla ilk kez çalışan Ozan Kabak’ın antrenmandaki şık hareketini paylaştı. Liverpool’un Ozan Kabak paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

