Medipol Başakşehir, Karagümrük karşısında dibe vurdu

Süper Lig’de Okan Buruk ile yolları ayıran ve teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman’ı getiren Medipol Başakşehir, aradığı galibiyeti Fatih Karagümrük karşısında da bulamadı.
Süper Lig’in 24. haftasında Karagümrük’ü ağırlayan Başakşehir, Jimmy Durmaz’ın 52. dakikada attığı golle 1-0 mağlup olurken asist Alassane Ndao’dan geldi.
Öte yandan Galatasaray maçında penaltı kaçıran Giuliano, Karagümrük karşılaşmasının 19. dakikasında da penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla 16. sıradaki Başakşehir 24 puanda kalırken, Karagümrük 37 puana ulaştı. Başakşehir bir sonraki maçında Göztepe’ye konuk olacak. Karagümrük ise, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
- Stat: Fatih Terim
- Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
- Medipol Başakşehir: Mert Günok – Muhammed Emin, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut (Dk. 46 Ndayishimiye), Ömer Ali (Dk. 60 Junior Fernandes), Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli (Dk. 77 Ba)
- Fatih Karagümrük: Aykut – Koray, Roco, Jimmy Durmaz, Borini (Dk. 82 Salibur), Ndao (Dk. 87 Lens), Balkovec, Campi, Castro (Dk. 87 Vato), Bertolacci, Ademi (Dk. 68 Sobiech)
- Gol: Dk. 52 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)
- Sarı kartlar: Azubuike (Medipol Başakşehir) – Campi (Fatih Karagümrük)
İLGİLİ HABER
Giuliano`nun penaltı kabusu! Dört günde iki kez...
- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 1. dakikada Ademi'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Borini'nin kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.
- 18. dakikada Borini'nin Ömer Ali'ye ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler penaltı olarak değerlendirdi.
- 20. dakikada Guiliano'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
- 23. dakikada Ömer Ali'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Guldbrandsen'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Aykut'ta kaldı.
- 28. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ndao'nun yerden ortasında kale önünde Ademi dokunuşunu yaptı. Kaleci Mert meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
- 45+2. dakikada sol taraftan Hasan Ali’nin ortaya çevirdiği topa kale önünde Crivelli’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Aykut’ta kaldı.
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 52. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Ndao'nun ortaladığı topa kale önünde Jimmy Durmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
- 65. dakikada Crivelli'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Guiliano'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Aykut kornere çeldi.
- 68. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Guiliano'nun yerden ortasında arka direkte Crivelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
- 69. dakikada hakem Halil Umut Meler VAR'a danışarak gol pozisyonu öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
- 85. dakikada sol taraftan Hasan Ali'nin içeri yaptığı ortada kaleci Aykut topu elinden kaçırdı. Kale önünde Demba Ba'nın seken topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale önünde bulunan Fatih Karagümrük savunmasından döndü.