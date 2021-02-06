Medipol Başakşehir, Karagümrük karşısında dibe vurdu

Süper Lig’de Okan Buruk ile yolları ayıran ve teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman’ı getiren Medipol Başakşehir, aradığı galibiyeti Fatih Karagümrük karşısında da bulamadı.

Süper Lig’in 24. haftasında Karagümrük’ü ağırlayan Başakşehir, Jimmy Durmaz’ın 52. dakikada attığı golle 1-0 mağlup olurken asist Alassane Ndao’dan geldi.

Öte yandan Galatasaray maçında penaltı kaçıran Giuliano, Karagümrük karşılaşmasının 19. dakikasında da penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla 16. sıradaki Başakşehir 24 puanda kalırken, Karagümrük 37 puana ulaştı. Başakşehir bir sonraki maçında Göztepe’ye konuk olacak. Karagümrük ise, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Stat : Fatih Terim

: Fatih Terim Hakemler : Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu Medipol Başakşehir : Mert Günok – Muhammed Emin, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut (Dk. 46 Ndayishimiye), Ömer Ali (Dk. 60 Junior Fernandes), Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli (Dk. 77 Ba)

: Mert Günok – Muhammed Emin, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut (Dk. 46 Ndayishimiye), Ömer Ali (Dk. 60 Junior Fernandes), Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli (Dk. 77 Ba) Fatih Karagümrük : Aykut – Koray, Roco, Jimmy Durmaz, Borini (Dk. 82 Salibur), Ndao (Dk. 87 Lens), Balkovec, Campi, Castro (Dk. 87 Vato), Bertolacci, Ademi (Dk. 68 Sobiech)

: Aykut – Koray, Roco, Jimmy Durmaz, Borini (Dk. 82 Salibur), Ndao (Dk. 87 Lens), Balkovec, Campi, Castro (Dk. 87 Vato), Bertolacci, Ademi (Dk. 68 Sobiech) Gol : Dk. 52 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)

: Dk. 52 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük) Sarı kartlar: Azubuike (Medipol Başakşehir) – Campi (Fatih Karagümrük)

İLGİLİ HABER Giuliano`nun penaltı kabusu! Dört günde iki kez...