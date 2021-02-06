Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali maça devam edemedi

Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir, evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi. Sakat oyuncuların fazla olmasından dolayı kadro kurmaktan zorlanan turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman için bir kötü haber de Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner'den geldi.

Müsabakanın ilk yarısında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Mahmut, yedek kulübesine ‘beni değiştirin' işareti yapmasına rağmen ilk yarının sonuna kadar kendini denedi. Ancak tecrübeli futbolcu, karşılaşmaya devam edemedi ve yerine Ndayishimiye oyuna dahil oldu.

Ömer Ali de yine Mahmut gibi ikili mücadelenin ardından kendini yerde buldu. Tedavinin ardından tekrar sahaya dönen 29 yaşındaki futbolcunun, devam edemeyeceği anlaşılınca 60. dakikada Junior Fernandes'le değiştirildi. İLGİLİ HABER Medipol Başakşehir, Karagümrük karşısında dibe vurdu