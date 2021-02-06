Gündüz çiçekçi, akşam süper lig sporcusu

Doğuştan bir bacağı olmayan 31 yaşındaki İsmail Uzunçivi, 2009 yılında çok sevdiği Beşiktaş'ın futbolcularını görmek için koştuğu statta, dönemin İstanbul Özürlüler Spor Kulübü (İSÖS) Başkanı Ahmet Korkmaz tarafından keşfedildi. Spor geçmişi olmadan hızlı koşuşuyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Uzunçivi, daha sonra İSÖS'de oynayarak spor kariyerine adım attı. Şu anda Esengücü Engelliler Spor Kulübü’nde oynayan Uzunçivi, pandemi sebebiyle antrenmanlara ara verilmesinin ardından Kocaeli İzmit'teki akrabalarının yanına geldi.

İstanbul'da boş vakitlerinde çiçek tezgahında çalışan Uzunçivi, İzmit'in en işlek caddelerinden olan Yürüyüş Yolu'nda da çiçek satıyor. Çiçek satışını bitirmesinin ardından eve giden İsmail Uzunçivi, eşofman takımını ve spor ayakkabılarını giydikten sonra mahallesindeki halı sahaya giderek antrenmanlarını sürdürüyor. Uzunçivi'nin başarısı ise çevredeki vatandaşların takdirini topluyor.

“Çiçek satıp ailemin geçimini sağlıyorum”

Ampute Süper Ligi'nde top oynadığını anlatan Uzunçivi, “Esenyurt'ta top oynuyorum. Boş zamanlarımda ise çiçek satıp aileme destek oluyorum. Onlara para kazandırıyorum. Korona virüs sebebiyle antrenmanlarım yok. Ben de çiçek satıp, aile geçimini sağlıyorum. Yapacak başka bir şeyim yok” dedi.

“Ben dilenci değilim”

İstanbul'da yaşadığını ifade eden Uzunçivi, belirli zamanlarda İzmit'teki akrabalarının yanına geldiğini aktardı. Uzunçivi, “Ekmeğimi kazanıyorum. Allah bin bereket versin. Aç değilim, açıkta değilim. Top oynuyorum ve çiçek satıyorum. Bazen beni görenler çiçek almıyor, bana parmak vermek istiyorlar ben o zaman utanıyorum. ‘Buyurun, size çiçek vereyim’ diyorum. Ben dilenci değilim. İnsanlar, ‘bak ne güzel bacağı yok ama çiçek satıyor’ diyor. Ben o zaman çok mutlu oluyorum. Çok hoşuma gidiyor. İnsanlardan güzel tepkiler almak beni de memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

“Tüm sporcuları arkamda bırakıyorum”

Beşiktaş aşığı olduğunu da sözlerine ekleyen Uzunçivi, sözlerini şöyle noktaladı:

“2009 yılında Beşiktaş'ın futbolcularını görmek için stada koşmuştum. Ben koşarken başkanımız Ahmet Korkmaz da benim peşimden koşmuş. ‘Bu çocuk tek ayakta nasıl böyle koşabilir?' demiş. O maçtan 5 ay sonra da beni takımda oynattı. Antrenmanlara çıkarken koşturdu. Antrenmanlarda koştuğum zaman tüm sporcuları arkamda bırakıyordum. O şekilde hikayem başladı.” (İHA)