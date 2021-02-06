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Giuliano’nun penaltı kabusu! Dört günde iki kez…

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Giuliano, dört günde iki kritik penaltı atışından yararlanamadı. 

Güncellenme: 17:07, 06/02/2021
Haberler Başakşehir
Giuliano’nun penaltı kabusu! Dört günde iki kez…

Süper Ligin 24’üncü haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü ağırladı.

Karşılaşmasının 19. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Brezilyalı yıldız Giuliano, bu topu üst direğe nişanladı ve takımını öne geçirme şansını değerlendiremedi.

Dört gün önce  Galatasaray’a karşı maçın 22. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda da topun başına geçen isim Giuliano’ydu.

Brezilyalı futbolcu kaleci Fernando Muslera’yı geçemeyerek takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıma fırsatını tepmişti ve sarı kırmızılı ekip mücadeleyi 3-0’lık galibiyetle tamamlamıştı.

Giuliano, son iki maçta da kritik iki önemli penaltıdan yararlanamadı.

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