Gaziantep Basketbol, Galatasaray’ı savunmasıyla geçti

ING Basketbol Süper Ligi 20. haftasında Gaziantep Basketbol, Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekip Gaziantep Basketbol’un 68-61 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 10. galibiyeti alırken, sarı-kırmızılılar da 13. kez parkeden mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada Gaziantep Basketbol’un en skorer isimleri 16 sayı ile Mam Jaiteh, 15 sayı ile Kenny Hayes ve 12 sayı ile Trevis Simpson oldu. Galatasaray’da ise Alex Hamilton attığı 17 sayı ile hem takımının hem de maçın en skorer ismi oldu. Sarı-Kırımızılı ekipte, Johnathan Williams, Travis Trice ve Brock Motum ise 11’er sayı kaydetti.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Serkan Emlek, Polat Parlak

Gaziantep Basketbol: Kenny Hayes 13, Mam Jaiteh 16, Trevis Simpson 12, Can Uğur Öğüt 6, Rashard Kelly 6, İsmail Cem Ulusoy 4, Orhan Haciyeva 7, Doğan Şenli 2, Metehan Akyel

Başatrenör: Nenad Markovic

Galatasaray: Göksenin Köksal 2, Alex Hamilton 17, Travis Trice 11, Amile Jefferson 3, Brock Motum 11, Yiğit Arslan 3, Eray Aydoğan 3, Johnathan Williams 11

Başatrenör: Ekrem Memnun

1. Periyot: 17-20 (Galatasaray lehine)

Devre: 36-30 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 51-43 (Gaziantep Basketbol lehine)