Galatasaray’ın yeni golcüsü Mostafa Mohamed tarihe geçti

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk ettiği dev derbide gol perdesini açan ve Galatasaray’ı 1-0 öne geçiren Mostafa Mohamed, adını tarihe yazdırdı. Mısırlı golcü oyuncu, Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atmayı başaran ilk Mısırlı oldu.

Maçın 54. dakikasında Emre Kılınç’ın pasında fileleri bulan Mostafa Mohamed ayrıca Süper Lig tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atan 28. farklı ülke vatandaşı olarak da kayıtlara geçti.

Mısır’ın Zamalek takımından transfer edilen ve Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta Başakşehir ağlarına da bir gol bırakan 23 yaşındaki golcü ikide iki yaptı. İLGİLİ HABER Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray`dan TFF`ye başvuru