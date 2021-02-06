Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye ‘yıldız’ göndermesi

Galatasaray Kulübü’nün resmi Twitter hesabı, Fenerbahçe’yi 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından ezeli rakibine ‘yıldız’ göndermesi yapmayı ihmal etmedi.

Fenerbahçe’nin resmi hesabından yapılan maç sonu paylaşımında takım logolarının üstünde yıldız olmamasına dikkat çeken sarı kırmızılı cephe, dört yıldız koyduğu mesajında “Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!” ifadelerine yer verdi.

Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!#VeniVidiVici #FBvGS https://t.co/Zk5dBKqUQ1 pic.twitter.com/Qzu8fZ6tJ9 — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 6, 2021

Daha sonra bir video daha yayınlayan sarı kırmızlılar, “Hatırla sevgili, o mesut geceyi” notunu paylaştılar.

Hatırla sevgili, o mesut geceyi… pic.twitter.com/cPRU8MX8w7 — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 6, 2021

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