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Sözcü

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye ‘yıldız’ göndermesi

Süper Lig 24. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek averajla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, maç sonu sevincini sosyal medyada yaşamaya devam etti.

Güncellenme: 23:06, 06/02/2021
Haberler Futbol
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye ‘yıldız’ göndermesi

Galatasaray Kulübü’nün resmi Twitter hesabı, Fenerbahçe’yi 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından ezeli rakibine ‘yıldız’ göndermesi yapmayı ihmal etmedi.

Fenerbahçe’nin resmi hesabından yapılan maç sonu paylaşımında takım logolarının üstünde yıldız olmamasına dikkat çeken sarı kırmızılı cephe, dört yıldız koyduğu mesajında “Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra bir video daha yayınlayan sarı kırmızlılar, “Hatırla sevgili, o mesut geceyi” notunu paylaştılar.

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Fenerbahçe galatasaray
Yayınlanma Tarihi:22:48,