Fenerbahçe yine kazandı! Zenit’ten Mesut Özil’li paylaşım…

EuroLeague 24’üncü hafta maçında Fenerbahçe Beko, Zenit’ 92-84 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, bu skorla üst üste 9’uncu, toplamda da 14’üncü galibiyetini elde etti. Zenit ise, üst üste 3’üncü yenilgisini yaşadı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan maçı Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Sevil Zeynep Becan, Simla Türker Bayazıt, Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki takip etti.

Fenerbahçe Beko, Jan Vesely, Marko Guduric, Nando De Colo, Edgaras Ulanovas ve Ahmet Düverioğlu beşiyle başladığı maçta, kenardan gelen oyuncuların da 7 sayılık katkısıyla ilk çeyrekte 25 sayı üretti. Konuk takım da ilk 5'teki oyuncularıyla 25 sayı buldu ve bu periyot eşitlikle tamamlandı. (25-25)

İkinci çeyrekte Guduric'in üçlükleriyle öne geçen sarı lacivertliler, De Colo ile farkı 5 sayıya çıkardı. (40-35) Guduric-De Colo ikilisi ile etkili olmaya devam eden Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 47-43 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı 8 sayıya kadar çıkaran Kokoskov'un öğrencileri, periyotun son anlarında rakibin farkı eritmesine engel olmadı ve dördüncü çeyreğe 66-65 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte öne geçen Zenit karşısında Fenerbahçe Beko, Melih ve De Colo ile 75-74 öne geçti. Vesely ve De Colo ile farkı açan temsilcimiz, Melih ve Guduric'in basketleriyle maçı 92-84 kazandı.

Mesut Özil’li paylaşım!

Maçtan sonra Zenit’in basketbol takımının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mesut Özil gif’i kullanıldı. Rus ekibinin mesajında”‘Play-offlarda görüşürüz” ifadeleri yer aldı.

playofflarda görüşürüz pic.twitter.com/5gAepq6gC3 — Basketball club Zenit (@zenitbasket) February 5, 2021

Zenit’in İngilizce paylaşım yapan resmi hesabı, 17 Ocak’ta “Mesut Özil Galatasaray’a gitmeliydi, daha büyük kulüp” yazılı bir tweet atmış, gelen tepkilerin ardından bu mesaj silinmişti.

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