Fenerbahçe-Galatasaray | Kadıköy’de muhteşem gece

Türk futbolunun klasiği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bu akşam bir kez daha sahne alacak. Ezeli rekabetteki 393. mücadele Türkiye'yi santraya kilitleyecek, dert tasa unutulacak adeta hayat futbol için duracak. Zorlu mücadelede iki takım da liderlik hedefiyle sahaya çıkacak. Fenerbahçe, kaybetmezse zirvedeki yerini koruyacak, kazanırsa diğer takipçilerine de kendine yaklaşma fırsatı tanımayacak. Galatasaray galip gelmesi halinde averajla liderliğe yükselecek.

İKİ TAKIM DA ÇOK FORMDA

Fenerbahçe ve Galatasaray derbiye çok formda çıkıyor. Kanarya, son 9 maçında yenilmedi 8 galibiyet aldı. Aslan, 4'te 4 yapmanın yanı sıra 12 gol attı 2 gol yedi. Maçın Kadıköy'de olması da iddiayı artırıyor. Geçen sezon Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanındaki 20 yıllık galibiyet hasretini dindirmişti. Sarı-lacivertliler, yeni bir derbi serisi için sahada olacak. Cimbom ise son 7 maçtır yenilmediği rakibini saf dışı bırakırsa Ülker Stadı'nda yeni bir seri başlatacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan oldu.

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SAAT: 19.00

STAT: ÜLKER

HAKEM: Cüneyt Çakır

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Novak, Ozan, Gustavo (Sosa), Mert Hakan, Osayi, Valencia, Samatta

Galatasaray: Muslera, Linnes (Yedlin), Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Babel (Mustafa Muhammed)

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