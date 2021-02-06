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Sözcü

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’dan TFF’ye başvuru

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisinde tribüne corona tedbirlerini ihlal edecek taraftarların alınmaması konusunda TFF'ye başvuruda bulunduğu öğrenildi.

SKOR ÖZEL HABER
Güncellenme: 20:15, 06/02/2021
Haberler Futbol
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’dan TFF’ye başvuru

Süper Lig’in 24. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde yer alan taraftarlar dikkat çekti. Galatasaray Kulübü’nün, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF), 4 Şubat 2021 tarihinde corona virüsü tedbirlerinin ihlal edilmemesi konusunda başvuru yaptığı öğrenildi.

Yapılan başvuruda, corona TFF tarafından alınan corona tedbirleri hatırlatılırken “Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasında, söz konusu talimatlara uygun davranılması ve talimat kapsamında yer almayan kişilerin stadyuma alınmaması hususunda Sayın Federasyonunuz tarafından gerekli önlem ve tedbirlerin alınması hususunu arz ederiz” denildi.

Fenerbahçe galatasaray
Yayınlanma Tarihi:20:13,