Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’dan TFF’ye başvuru

Süper Lig’in 24. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde yer alan taraftarlar dikkat çekti. Galatasaray Kulübü’nün, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF), 4 Şubat 2021 tarihinde corona virüsü tedbirlerinin ihlal edilmemesi konusunda başvuru yaptığı öğrenildi.

Yapılan başvuruda, corona TFF tarafından alınan corona tedbirleri hatırlatılırken “Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasında, söz konusu talimatlara uygun davranılması ve talimat kapsamında yer almayan kişilerin stadyuma alınmaması hususunda Sayın Federasyonunuz tarafından gerekli önlem ve tedbirlerin alınması hususunu arz ederiz” denildi.