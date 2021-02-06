Fatih Terim’den derbi öncesi sert tepki: ‘Nasıl olabiliyor?’

Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in maç öncesi tepkili açıklamaları vardı.

Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Terim, sağlık çalışanı olarak localara alınan taraftarların ettiği küfürlere değinirken TFF’den kimsenin müdahale etmediğii belirtti.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Maçla ilgili konuşmadan başka şeylerle ilgili konuşalım. Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama seyirci var. Burada maç öncesi röportaja gelen oyuncular, bize tribünlerden, localarda galiz küfürler ediliyor. 6222 diye bir şey var değil mi? Peki bu böyle bir ortamda nasıl olabiliyor?” ifadelerini kullandı

“Demek ki birileri yardımcı oluyor…”

Hiçbir yetkilinin olaya müdahale etmediğini söyleyen Terim, “Takımımıza çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler, hepsini tespit ediyoruz. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken yardımcılarımı vermediler. Demek ki birileri yardımcı oluyor TFF’den” dedi.

Öte yandan TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ise, muhabirlere yaptığı açıklamada 150 kadar sağlık çalışanının tribünlere alındığını söyledi.

Ali Koç ‘başvurduk ama…’ demişti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada aşı vurulan sağlık çalışanlarının tribünlere alınması için 3 federasyona başvuruda bulunduklarını belirtmiş ancak olumlu bakılmadığını söylemişti:

“İkinci doz aşıyı alanların başta sağlıkçılar olmak üzere ama diğer vatandaşlarımızın da statlara ve salonlara alınmasının, normalleşme noktasında güzel bir adım olacağını, hem de aşıya dikkat çekme konusunda fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Böyle bir öneriyi 3 ayrı federasyona yaptık. TFF, şu aşamada bu konuyla ilgili çok olumlu bir şey yapamıyor. Ancak olumlu baktıklarını söylemlerinden görüyoruz. Er ya da geç olacak. İnşallah en erken zamanda olur.”

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