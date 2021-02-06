Fatih Terim: Avukatlarım gereğini yapacaktır

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya alınan seyircilerin sorulması üzerine Fatih Terim, sert tepki göstererek şunları söyledi:

“Bizim bildiğimiz seyircisiz oynanıyor. Bugün burada takımımız sahaya çıkarken küfür yiyor. Arkasından hocalarımıza hakaret ediliyor. Bize durmadan bağırılıyor, hakaret ediliyor. Biz seyircisiz zannediyorduk ama öyle değil. Gerekli yerlere söylememiz rağmen hiç öyle bir şey söz konusu değil. Bazı yerlerde de oluyor bu. Akredite olacak sayı belli. Ben cezalı iken yanımdaki locaya yardımcılara vermediler. Burada bütün localar dolu. Herkes küfür ediyor. Emniyet de orada. Valiliğinin de haberi var. Spor Bakanlığı'na, federasyona yazıldı. Kim hangi ceza yemiş, hepsini tespit ettik. Yarın sabah itibariyle en azından şahsım avukatlarım gereğini yapacaktır. Oradan geçeceksin ağıza geleni söyleyeceksin. Bu mudur seyircilik. Bu mudur seyircisiz oynamak. Hepsi bizde görüntüleriyle mevcut. Oradan herkes söver. Oradan herkes kabadayıdır… Bu galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına armağan ediyorum.”

“BAŞKASINA BAKTIĞIMIZ YOK”

Fenerbahçe'nin önemli yatırımlar yapmasının hatırlatılması üzerine Terim, “Kimsenin iç işleri beni ilgilendirmez. Bir şey söyleyen biri değilim. Herkesin kendi tasarrufu. Saygı duyulması gerekir. Biz kendi işimize bakalım demek lazım. Kendi ekonomik durumumuza göre, scout grubumuzla beraber oyuncu arkadaşlarımızı katıyoruz. Memnunumuz. Mostafa Mohammed bugün attığı golle çok çabuk Galatasaraylı oldu. Geçen hafta da atmıştı. Daha da iyi işler yapacağına inanıyorum. Yedlin girdi, uzun müddet oynuyormuş gibiydi. Yarın öbür karantina süresi bitince Gedson da oynayacak. Kendi transferlerimizden memnunun. Başkasına da baktığımız yok” şeklinde konuştu.

“NASIL PENALTI ÇALINMAZ, ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL”

Karşılaşmayı da değerlendiren Fatih Terim, şöyle konuştu:

“Bizim düşündüğümüz senaryonun dışında maç oynanmadı. Oyunun hakimi biz olacağız. Özellikle merkezde birinci bölgeden ikinci bölgeye çıkarken kaptıracağımız toplarda da sıkıntı yaşayacağız. Kenarda baskı yapacağız. Kaybettiğimiz toplarla geniş hücumu analizi yapmıştık. Oyunun anlayışımızdan bize ait olan oyun şeklimizden hiç ödün vermeden oynamaya başladık. Özellikle ilk 30 dakikada deplasmanda olmasına rağmen oynayan bir Galatasaray vardı. Rakibinizi yormak da en büyük amacımızdı. Fenerbahçe'yi burada yenmek Galatasaray için önemlidir. Yendiğiniz zaman lider oluyorsanız bu da önemli bir galibiyettir. Oyuncularımı kutluyorum. Bütün herkesi kutluyorum. Emeklerini verdiler. Derbiye yakışır bir futbol oynamaya çalıştılar. Kazandılar. 3 puan bizi lider yaptı, mutluyuz. Çok önemli deplasmanlara gittik. Kazasız, hasarsız, 3'er puanla gelmek bizi mutlu etti. Taraftarımıza selam olsun. Onlara bu 3 puanı gönderiyoruz. Kazanmışken de nezaketli şekilde konuşalım. Donk’a yapılana nasıl penaltı çalınmaz, anlaşılır gibi değil. Martin bile tartışılabilir. Bizim kendimize ait oyun anlayışımız var. 9 dakika uzatma verildi, maçın sonu sıkıntılı olabilir ama orayı da iyi geçtik. Tam doğru yerde kazandık. Bizim oyunu kaybedeceğimiz kaygısını hiç yaşamadığımız bir maç oldu diyebiliriz.”

İLGİLİ HABER Abdurrahim Albayrak`a saldırı... `Ne yüzle geldin`