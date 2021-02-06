Derbide doğru hamleyi yapan kazanır

Verilere dayalı olarak konuşursak, eğer Fatih hoca kendi bildiği oyunu oynarsa kazanır. İş burada Erol Bulut'ta. Erol hoca oyununu değiştirmeye ne kadar yakın? Taktiksel değişikliğe gidebilecek mi? İşte bu hamleyi Erol hoca yaparsa, o zamanda iş Kanarya'ya döner..

Hep aynı şeylerle başlıyorum ya, yine aynısı. “Derbinin galibini bilebilmek için geleceğe gidip görmek lazım”. Yani ne söylersek söyleyelim en iyi zamanların Galatasaray'ının Fenerbahçe'ye kaybettiği, en iyi zamanların Kanarya'sının da Cimbom'a kaybettiği zamanları hepimiz gördük. Zaman birçok şeyi değiştiriyor. Artık maçların analizinde de rakamlar büyük önem taşıyor.

Tüm takımlarda analiz birimleri var. Tabii ki maç sahada kazanılıyor ama matematiğin özellikle teknolojinin ilerleyişi ve data endüstrisinin futbol tarafından keşfi ufukları olmayan yepyeni bir sanal saha yarattı. Birbirlerine yakın kadrolar kuran takımlarda data analizi çok daha önem kazanıyor. Neticede %50'ye %50 beraberlik yaratırken, %51'i yakalayan maçı kazanıyor. Biz de Comparisonator platformu ile sizlere değişik alanlarda karşılaştırmalar yaptık, bilimi kullanarak sizlere yeni bir perspektif açmaya çalıştık.

Comparisonator SWOT Analizi

Fenerbahçe'nin hücumdaki en üstün özelliği hava hakimiyeti. Sarı-lacivertliler 9 golü kafayla ve genelde yandan gelen ortalarla skora yansıtmış. Fakat Galatasaray'ın da defansta kafa toplarında tartışmasız üstünlüğü var. Fenerbahçe topu yere indirirse galibiyete ulaşması daha olası. Galatasaray ise attığı gollerin 25'ini ceza sahasında gerçekleştirmiş. Fenerbahçe'nin en sıkıntılı bölgesi kendi ceza sahası. Ölümcül bölgede 17 gol yemişler. Yani taktiksel oyun aynı kalırsa, Galatasaray kendi hücum ortalamalarını tutturur da Kanarya'nın ceza sahasına inebilirse galibiyete yakın taraf olacaktır. Eğer taktikler aynı kalırsa Galatasaray ağır basacaktır. Ama Erol hoca topu özellikle hücumda yere indirirse bireysel zaaflardan yararlanabilir. Bunun için taktiksel değişiklikleri yapabilirse ibre o tarafa da dönebilir.

Comparisonator Paslaşma Analizi

Bu alanda üstünlük Galatasaray’da. Özellikle topu 3. bölgeye taşımada ve oyundaki yaratıcılığı simgeleyen “Anahtar Pas” ve “Akıllı Pas” parametrelerinde öne çıkıyorlar. Başarılı uzun paslarla daha direk ve hızlı oyun oynayansa bu veride öne çıkan Fenerbahçe.

Comparisonator Ofansif Analiz

Çok benzerlik taşıyan bir bölüm. Galatasaray çok az farkla genel perspektifte önde gözükse de özellikle hücumdaki hava hakimiyeti Fenerbahçe'den yana. Gol beklentisi de Fenerbahçe'de maç başı “2” ile lig liderliğini almış durumda. Aksiyon çeşitliliğinde de Galatasaray driblinglerde sayısal üstünlükte.

Comparisonator Defansif Analiz

Defansif oyunda Fenerbahçe daha sağlam bir görüntüde. Daha fazla gol yemelerine rağmen başarılı defansif aksiyonları detayda daha iyi. Total top kazanımında ve özelliklede rakip sahada top kazanımında Galatasaray'a oranla üstünler ve kendi sahalarında da daha az top kaybediyorlar. Total top kaybında da Cimbom daha az kayıpta.

Comparisonator Birebir Analizi

Kazanılan defansif birebirlerde Fenerbahçe önde. Fakat Galatasaray da kazanılan ofansif birebirlerde üstün. Hücumda kazanılan hava topları birebirlerinin ve baskılı oyununsa galibi Fenerbahçe. Baskılı oyunun aslında Türkiye'deki mimarlarından biri Fatih hoca. Fakat Erol hocanın kurduğu baskı ile bugünkü Galatasaray'ın rakamları çok farklı.

Comparisonator Gol Analizi (FB)

Fenerbahçe defansının yumuşak karnı 18 içi. Kanat ortalarından gelen yüksek toplardan 6 gol, defans arkasına atılıp 18'e düşen toplardan 4 gol yemiş Fenerbahçe defansı. Total'de yenen 24 golün 17'si ceza sahası içerisinde oluşmuş.

Gol Olasılıkları – (FB)

Yerden sert ortalarla 18'e zorlayıp; aynı zamanda hızlı toplarla ve kontrataklarla Cimbom defansını bireysel hataya zorlarlarsa bu şekilde gol ihtimalleri yüksek. Uzaktan şutlar da gol getirebilir. Fenerbahçe attığı 9 golü kafayla atmasına rağmen Galatasaray bu şekilde gol yememiş. Taktiksel değişiklik gerekebilir.

Comparisonator Gol Analizi (GS)

Galatasaray defansının en büyük sıkıntısı box-cross tabirini kullandığımız alçak yükseklikte ve yerden gelen ortalardan yedikleri 3, bireysel hatalardan 3 ve kontrataklardan yedikleri 3'er gol olmuş.

Gol Olasılıkları – (GS)

Fenerbahçe’nin zaafı yüksek kanat toplarında. Özellikle sıfıra inip yapılarak gelecek ortalarda sarı-kırmızılıların gol ihtimali yüksek. Ayrıca özellikle formda Onyekuru'ya atılacak olası kontra toplar da Kanarya için tehlike. Galatasaray'ın attığı 46 golün 34 tanesinde ceza sahası aksiyonu var, ki bu da sarı-lacivertlilerin en sıkıntılı bölgesi

Serdar Aziz vs Marcao

Serdar Aziz'in hava üstünlüğü birebirlerde tartışmasız. Kazanılan defansif birebirlerde yani yerde de defansif olarak Serdar üstün. Fakat Marcao oyunu ileri taşımada, pas dağıtımını 6 numaraya neredeyse eşit ağırlıkta taşıması hücumda onu öne çıkarıyor. Fakat Marcao'nun oyunu öne taşırken arkada bıraktığı boşluğu, özellikle top sol taraftan gelirse tamamlayamayan sağ ve sol bekler mevcut. Burada Fatih hocanın Marcao'ya verdiği rol öne çıkacak.