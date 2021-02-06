Derbi sonrası protokolde gerginlik! Ali Koç ve Abdurrahim Albayrak…

Galatasaray yeni transfer Mostafa Mohamed’in attığı golle Fenerbahçe deplasmanında galip gelerek liderlik koltuğunu kaparken, karşılaşma sonunda gerginlikler yaşandı.

Maç sonunda normalde Galatasaraylı taraftarların olduğu deplasman tribününe giderek kutlama yapan sarı kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, daha sonra protokole yanaştı.

Teknik Direktör Fatih Terim ile birlikte protokolde yer alan Galatasaraylı yöneticilerle karşılıklı tezahürat yapılınca Fenerbahçe tarafından tepki geldi.

“Böyle dost mu olunuyor”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bize dostluktan bahsediyorsunuz oyuncularınız küfür ederek içeri giriyorlar” ifadelerini kullanarak Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’a tepki gösterdi.

Albayrak’ın “Biz dostuz” yanıtına cevap veren Koç, “Böyle mi dost olunuyor. Biz her sene size dostça davranıyoruz. Siz ayıp ediyorsunuz” diyerek karşılık verdi.

Maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, localarda yer alan taraftarların ettiği küfürlerden rahatsızlığını dile getirmişti.

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Ali Koç: “Yaparsanız tepki görürsünüz”

Stat çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

“Çirkin görüntülere stadımızda müsaade etmeyeceğimizi söyledik. İçeri girmelerini rica ettik. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayacaksınız. Yaparsanız tepki görürsünüz. Mustafa başkan da zaten ‘olmaması gerekirdi’ dedi.”

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