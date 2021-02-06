CANLI | Fenerbahçe Galatasaray

Süper Lig'in 24. haftasında 112 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alıyor. Lider Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’ı konuk ediyor. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geleceği kritik maçın hakemi Cüneyt Çakır…

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Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

1′ Karşılaşma başladı.

Karşılaşma başladı. 3′ Savunmanın arkasına atılan topta Samatta, kalesini terk eden Muslera’yı geçtikten sonra boş kaleye yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

Savunmanın arkasına atılan topta Samatta, kalesini terk eden Muslera’yı geçtikten sonra boş kaleye yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti. 11′ Emre Kılınç’ın ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleyi bulmadı.

Bu karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray, 393. karşılaşıyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 124 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 122 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 536 golüne, Aslan 488 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe’de Hatayspor maçında yaşadığı sakatlığı geçmeyen Luis Gustavo kadroda yer almadı. Galatasaray’da da takımla birlikte çalışmalara başlamasına rağmen Falcao kadroya alınmadı.

İLK 11’LER

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Osai, Samatta

YEDEKLER: Harun, Lemos, Cisse, Ferdi, Sadık, Thiam, Sinan, Novak, Mesut, Gökhan

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Arda Turan, Belhanda, Onyekuru, Mostafa

YEDEKLER: Okan, Babel, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Yedlin, Emre Taşdemir, Luyindama

LİGDE 128. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 127 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 34 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol atma başarısı gösterdi.

SON 10 MAÇTA 6 BARABERLİK ÇIKTI

İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 6’sı berabere sona erdi. Geride kalan 6 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 2, sarı-kırmızılılar 2 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın 4’ü eşitlikle tamamlanırken, 1 kez de Galatasaray kazandı.

1 MİLYAR 662 MİLYON TL'LİK DERBİ

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-kırmızılılar, 101 milyon 650 bin Euro’luk toplam kadro değeri ile ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosundaki futbolcuların değeri ise 93 milyon Euro ve ligde ikinci sırada bulunuyor.

Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 662 milyon TL…

MESUT ÖZİL’İN İLK DERBİSİ

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, ilk kez derbi mücadelesinde sahada alıyor. Özil, geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor mücadelesinde 13 dakika forma giymiş ve form olarak hazır bir görüntü çizmişti.

Mesut Özil daha önce Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal formalarıyla kariyerinde birçok derbi heyecanı yaşamıştı.

TERİM ÜSTÜN

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da ikinci kez derbide rakip oluyor.

Ligin ilk yarısındaki randevu 0-0 sona ermişti. İki teknik adam ilk defa 12 Mayıs 2018’de Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında karşılaştı. Mücadeleyi Fatih Terim’in öğrencileri 2-0 kazandı.

Fatih Terim ile Erol Bulut bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Terim Galatasaray'ın başındayken, Bulut da Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırıyordu. Söz konusu maçlarda Terim'in öğrencileri 5 kez sahadan galip ayrılırken, Bulut'un talebeleri ise 3 defa kazandı. 2 müsabaka ise berabere sona erdi. Fatih Terim'in takımı 15 gol atarken, Erol Bulut'un ekipleri ise 11 kez rakip fileleri havalandırdı.