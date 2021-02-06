Bursaspor’da 8 futbolcu corona virüsüne yakalandı

TFF 1. Lig’de mücadele eden Bursaspor’da Giresunspor maçı öncesi 8 futbolcunun corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı. 8 futbolcu dışında teknik heyetten 1 kişi ve 2 A Takım personelinin de testlerinin pozitif olduğu belirtildi. Takımın Giresun kafilesine alt yapıdan 8 futbolcunun eklendiği öğrenildi.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz tarafından bugün tüm futbolcu, teknik heyet ve A Takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda; 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A Takım personelimiz olmak üzere toplam 11 sonucun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır.

4 futbolcumuz da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almamaktadır.

Giresunspor kafilesine alt yapımızdan 9 futbolcu dahil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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