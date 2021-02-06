Arda Turan gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında sarı-kırmızılıların kaptanlarından Arda Turan sevincinden gözyaşlarına hakim olamadı. Sezon başında takıma tekrar katılan deneyimli futbolcu, kariyerinde ilk kez Kadıköy’de galibiyet sevinci yaşadı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan 34 yaşındaki futbolcu, 78. dakikada yerini Ryan Babel’e bıraktı.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından futbolcular ve teknik ekip, deplasman tribününe giderek galibiyetini kutladı ve taraftarlarına adadı.

YEDLIN İLK KEZ OYNADI

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu DeAndre Yedlin, sarı-kırmızılı formayı ilk derbide giydi. Fenerbahçe karşısına yedeklerde başlayan ABD’li futbolcu, müsabakanın 82. dakikasında Martin Linnes’in yerine oynadı.

MOHAMED’DEN İKİNCİ MAÇINDA İKİNCİ GOL

Galatasaray'ın devre arasında kadrosunda kattığı bir başka isim olan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, gollerine devam etti. Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşan sarı-kırmızılılarda Mohamed, 54. dakikada sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılılar ile ikinci mücadelesine çıkan 23 yaşındaki futbolcu, ilk müsabakasında da Medipol Başakşehir karşısında penaltıdan golü kaydetmişti.

Mısırlı futbolcu böylece ikinci karşılaşmasında ikinci kez rakip fileleri havalandırdı.

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