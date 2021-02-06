Ali Koç: ‘Bu maç şampiyonluğun habercisi’

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray’a 1-0 yenilen Fenerbahçe liderlik koltuğunu ezeli rakibine kaptırırken, Başkan Ali Koç maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan’ın iptal edilen golüyle ilgili konuşan Koç, “Bize göre ofsayttan verilmeyen golümüz yüzde 100 gol. Tabii hangi açıdan baktığınıza bağlı. Elimize gelen resimler farklı şeyler söylüyor. Önemli olan gri pozisyonların hep aleyhimize olması. Böyle ince çizigide olan bir pozisyonun hiç VAR’a gitmeden verilmesi enteresan” dedi.

“Bu maçta yaşadıklarımız, gördüklerimiz…”

Bu yenilginin şampiyonluğun ispatı olduğunu söyleyen Başkan Koç, “Hakeme sığınmayacağız. İkinci yarıda oynadığımız topu ilk yarıda oynamamız ve çatır çatır almamız gerekirdi. Bunu not edin, bu maç öncesi ve sonrasında yaşananlarla bizim şampiyonluğumuzun ispatıdır. Bu maçta yaşadıklarımız, gördüklerimiz şampiyonluğun en büyük motivasyonu oldu” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonluğun habercisi”

Taraftarlardan özür dileyen Ali Koç sözlerin şöyle noktaladı:

“Taraftarlarımızı üzdük biliyoruz. Bu maç ne şampiyon yapacaktı bizi, ne şampiyonluktan edecekti. Kazansaydık önemli psikolojik zafer olacaktı. Ama bu maçın şampiyonluğun habercisi olduğunu söylüyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Hiç canınızı sıkmayın.”

“İstersen gel sen konuş”

Öte yandan konuşması sırasında soru sormak isteyen muhabire sinirlenen Koç, “Müsaade eder misin konuşuyorum. İstersen gel sen konuş” sözleriyle tepki gösterdi.

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