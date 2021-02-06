Alanyaspor son nefeste… Oyuna girdikten 5 dakika sonra…

Süper Lig’in 24. haftasında üst sıraları zorlamak isteyen Aytemiz Alanyaspor, sahasında konuk ettiği maçta orta sıralarda tutunmaya çalışan Çaykur Rizespor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, 90+6. dakikada bulduğu golle hanesine üç puanı yazdırdı.
Maça konuk ekip iyi başladı. 25. dakikada Taibi’nin golü ile öne geçen Rizespor, rakibinin 32. dakikada Bareiro ile penaltıdan attığı gole engel olamadı. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Maç berabere bitecek derken 90+6. dakikada sahneye çıkan Mustafa Pektemek, 90+1’de oyuna girdikten beş dakika sonra attığı golle Alanyaspor’a üç puanı getiren isim oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor, üç puanı kazanan ekip oldu.
Bu galibiyetle Alanyaspor puanını 41 yaparken, Rizespor 26 puanda kaldı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Erbil
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Steven Caulker, Juanfran, Francois Moubandje, Giorgos Tzavellas, Davidson, Berkan Kutlu, Ceyhun Gülselam (Umut Güneş dk. 76), Efecan Karaca (Tayfur Bingöl dk. 88), Salih Uçan, Adam Bareiro (Mustafa Pektemek dk. 90+1)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay, Hasan Hüseyin Acar, Manolis Siopis, Damian Kadzior, Efkan Bekiroğlu
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Montassar Talbi, Mykola Morozyuk, Dario Melnjak, Yassine Meriah, Alexander Soderlund (Konrad Michalak dk. 46), Fernando Boldrin (Fabricio Baiano dk. 88), Emir Dilaver, Doğan Erdoğan (Godfred Donsah dk. 46), Damjan Djokovic (Fernando Andrade dk. 90+2) Milan Skoda (Braian Samudio dk. 75)
Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Selim Ay, Onur Bulut, Abdullah Durak
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Montassar Talbi (dk. 25) (Çaykur Rizespor), Adam Bareiro (dk. 32 pen.), (Mustafa Pektemek) (dk. 90+6) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kart: Efecan, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Yassine Meriah, Gökhan Akkan, Damjan Djokovic, Montassar Talbi, Emir Dilaver (Çaykur Rizespor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 5′ Berkan topu sağ kanattan ceza alanı içerisinde penaltı noktasına doğru Davidson'a aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
- 13′ Savunma arkasına sızarak topu kapan Salih, ceza alanı içinden şutunu çekti. Salih'in vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.
- 15′ Salih’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Caulker topa yükseldi. Caulker'ın vuruşu az farkla dışarı gitti.
- 23′ Soldan Alanyaspor Salih ile bir kez daha köşe vuruşu kullandı. Salih'in ortasında topa yükselen Caulker’in sert vuruşu kalecide kaldı.
- GOL! 25′ Çaykur Rizespor soldan paslaşarak serbest vuruş kullandı. Melnjak'ın arka direğe ortaladığı topa yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda top direğe çarparak kaleye girdi. 0-1
- PENALTI! 31′ Soldan Davidson ceza sahası içine sokulurken Emir'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
- GOL! 32′ Adam Berario'nun kullandığı penaltı atışında kaleci şutun yönünü tahmin etmesine rağmen top ağlarla buluştu. 1-1
- 35′ Salih ceza sahası yayına doğru sokulup sağ ayağı ile harika bir vuruş yaparak topu köşeden ağlara gönderdi. Pozisyonun başlangıcında faul olduğu gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı.
- 45′ Gelişen Alanyaspor atağında savunmadan seken topu önünde bulan Moubandje sol çaprazdan sert bir şut çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Gökhan'dan geri döndü.
- 45+2′ Gelişen Alanyaspor atağında topu kapan Berkan ceza sahası yayından sert şutla şansını denedi ancak az farkla üstten auta gitti.
- 49′ Salih’in sağ kanattan ortasında savunmadan seken top Efecan’ın önünde kaldı. Efecan’ın dar açıdan uzak direğe doğru yaptığı vuruş az farkla yandan auta gitti.
- 57′ Ceyhun'un ceza sahası dışından sert şutu kaleci Gökhan'da kaldı.
- 63′ Sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı dışından Juanfran topu içeri çeldi. Altı pasın önünde topla buluşan Efecan gelişine sert vurdu ancak top kaleci Gökhan’da kaldı.
- 89′ Rizespor sol kanattan Michalak ile köşe vuruşu kullandı. Michalak'ın ortasında Fabricio topa yükseldi. Fabricio'nun vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.
- GOL! 90+6′ Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken topa Mustafa Pektemek dokundu ve topu ağlara gönderdi. 2-1