Alanyaspor son nefeste… Oyuna girdikten 5 dakika sonra…

Süper Lig’in 24. haftasında üst sıraları zorlamak isteyen Aytemiz Alanyaspor, sahasında konuk ettiği maçta orta sıralarda tutunmaya çalışan Çaykur Rizespor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, 90+6. dakikada bulduğu golle hanesine üç puanı yazdırdı.

Maça konuk ekip iyi başladı. 25. dakikada Taibi’nin golü ile öne geçen Rizespor, rakibinin 32. dakikada Bareiro ile penaltıdan attığı gole engel olamadı. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Maç berabere bitecek derken 90+6. dakikada sahneye çıkan Mustafa Pektemek, 90+1’de oyuna girdikten beş dakika sonra attığı golle Alanyaspor’a üç puanı getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor, üç puanı kazanan ekip oldu.

Bu galibiyetle Alanyaspor puanını 41 yaparken, Rizespor 26 puanda kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Erbil

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Steven Caulker, Juanfran, Francois Moubandje, Giorgos Tzavellas, Davidson, Berkan Kutlu, Ceyhun Gülselam (Umut Güneş dk. 76), Efecan Karaca (Tayfur Bingöl dk. 88), Salih Uçan, Adam Bareiro (Mustafa Pektemek dk. 90+1)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay, Hasan Hüseyin Acar, Manolis Siopis, Damian Kadzior, Efkan Bekiroğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Montassar Talbi, Mykola Morozyuk, Dario Melnjak, Yassine Meriah, Alexander Soderlund (Konrad Michalak dk. 46), Fernando Boldrin (Fabricio Baiano dk. 88), Emir Dilaver, Doğan Erdoğan (Godfred Donsah dk. 46), Damjan Djokovic (Fernando Andrade dk. 90+2) Milan Skoda (Braian Samudio dk. 75)

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Selim Ay, Onur Bulut, Abdullah Durak

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Montassar Talbi (dk. 25) (Çaykur Rizespor), Adam Bareiro (dk. 32 pen.), (Mustafa Pektemek) (dk. 90+6) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Efecan, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Yassine Meriah, Gökhan Akkan, Damjan Djokovic, Montassar Talbi, Emir Dilaver (Çaykur Rizespor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI