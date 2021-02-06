Abdurrahim Albayrak’a saldırı… ‘Ne yüzle geldin’

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe’yi mağlup ederek zirveye yerleşti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklama yapmak için hazırlanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, ‘Rambo Okan’ olarak tanınan fanatik bir Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğradı.

Konuşma yapmaya başlarken bir anda yanına yaklaşan taraftar nedeniyle şaşkınlık yaşayan Albayrak, taraftarın sözlü ve fiziksel tacizine maruz kaldı. Taraftarın, Albayrak’a “Ne yüzle geldin” dediği duyuldu. Hemen araya giren polisler ve korumalar, taraftarı olay yerinden hızla uzaklaştırdı. Taraftarın uzaklaşmasının ardından konuşmasına başlayan Albayrak, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

İLGİLİ HABER Derbi sonrası protokolde gerginlik! Ali Koç ve Abdurrahim Albayrak...

“FATİH TERİM’İN KAFASI RAHAT OLDUĞU ZAMAN…”

Fatih Terim’in kafasının rahat olduğu zaman yenemeyecekleri takım olmadığını belirten Albayrak “Şimdi mutlu. İstediği transferleri yaptık. Gerçekten çok iyi transferler yaptık. Bütün Avrupa, Mohamed’i izlemeye devam etsin” dedi.

Albayrak, Mostafa Mohamed ile yaşadığı bir anıyı da paylaştı. Albayrak, “Mostafa Mohamed şık bir gol attı. Ona ‘Aileni getirdin mi?’ diye sordum. O da “10 gol atmadan ailemi İstanbul’a getirmeyeceğim” dedi. Ben de ‘Çabuk at da 10 golü, ailene bir an önce kavuş’ şeklinde espri yaptım” şeklinde konuştu.

Transfer sürecinde zor zamanlar yaşadıklarını belirten Albayrak, şunları söyledi:

“Transfer dönemi sürecinde yaşadıklarımız kitap olur. Ekip olarak çok çalıştık. Fernandes’i getirmek için hem Türkiye’den hem de Londra’dan uçak tuttum. Hatta pilot arkadaşlara ‘Fernandes’i 5’ten önce getirirseniz prim vereceğim’ dedim. Pilotlar da Fernandes’i yetiştirdi. Onlara teşekkür ediyorum. Transfer döneminde bana tam yetki veren yönetimimize teşekkür ederim.”

İLGİLİ HABER Galatasaray`ın yeni golcüsü Mostafa Mohamed tarihe geçti