UEFA’dan Ajax kalecisi Andre Onana’ya 12 ay futboldan men cezası!

Hollanda Eredivisie ekibi Ajax’a UEFA’dan kötü haber geldi! UEFA Disiplin Kurulu, Ajax’ın 24 yaşındaki kalecisi Andre Onana’ya doping ihlali yaptığı için 12 ay futbol men cezası verdi.

30 Ekim 2020’de yapılan doping kontrolü testleri sonrasında idrarında Furosemide maddesi bulundu. Test sonucunun ortaya çıkmasının ardından Kamerunlu kaleci Onana 5 Şubat 2021’den itibaren hem kulüp hem de milli takımda 1 yıl boyunca forma giyemeyecek.

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EŞİNİN VERDİĞİ İLAÇ YAKTI!

Ajax’ın resmi sitesinden yapılan açıklamada Onana, test yapıldığı günün sabahında kendisini iyi hissetmedi ve eşinden ilaç istedi. Lasimac isimli ilacı alan Onana, UEFA Disiplin Kurulu’na göre performans arttırıcı bir ilaç almadığını ancak bir sporcunun vücuduna aldığı yasaklı madde almasını kişinin sorumluluğunda olduğuna inandığı için ceza verdi!

Ajax Kulübü de resmi siteden yaptığı açıklamada Onana için CAS’a itirazda bulunacaklarını belirtti.

Ajax CEO’su Edwin van der Sar da yaptığı açıklamada, “Biz her zaman temiz futbolu savunduk. Bu hem kulüp hem de Onana için kötü bir durum oldu. Onana değerini kanıtlamış, taraftarın çok sevdiği, kulüp için önemli bir isim… İlaç performans arttırıcı madde içermediği için cezanın daha az olması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.