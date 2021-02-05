SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Trabzonspor 3 eksikle çalıştı

Aldığı başarılı sonuçlarla ligde 4. sıraya yükselen Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başlarken tedavileri devam eden Trondsen, Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak çalışmada yer almadı.

Güncellenme: 14:54, 05/02/2021
Haberler Futbol
Trabzonspor 3 eksikle çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Denizlispor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular ise teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları ve dar alan oyunları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale grup antrenmanıyla son bulurken, tedavileri süren Trondsen, Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak çalışmada yer almadı. Serkan Asan ise takımdan ayrı koşu yaptı.

süper lig trabzonspor