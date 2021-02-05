St. Etienne Başkanı Caiazzo: ‘Galatasaray’dan fazla para verdik ancak…’

Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için Fransız ekibi Lille’in başkanı Bernard Caiazzo’dan açıklama geldi.

Sarı kırmızılı ekip, 1,5 yıllığına kiraladığı 23 yaşındaki forvet için Mısır takımı Zamalek’e 2 milyon Euro ödeyecek. Öte yandan genç futbolcunun 4 milyon Euro bedelinde satın alma opsiyonu bulunuyor.

Başakşehir karşısında ilk maçına çıkan ve penaltıdan golle tanışan Mısırlı futbolcu için Fransız ekibi Saint Etienne de devredeydi.

Transfer süreciyle ilgili El Captain’a konuşan Başkan Bernard Caiazzo, “Şu an herkes mali bir krizden muzdarip. Mohamed için 5 milyon Dolar’lık bir teklif yaptık ancak nasıl oluyorsa Zamalek 2 milyon Dolar’lık teklifi kabul etti. Dürüst olalım, Galatasaray ödemeleri çabuk ve düzenli şekilde ödemeyecek” dedi.

“St. Etienne’e gelmek istiyordu ama…”

Sarı kırmızılıların Feghouli’yi satmaya çalıştığını söyleyen Caiazzo, “Mohamed’i almaları için Diagne’yi göndermek zorundalardı ve Cezayirli Sofiane Feghouli’yi de satmak istiyorlar. Mohamed, St. Etienne’e gelmek istedi ancak ne oldu bilemiyorum” şeklinde konuştu.

Mısırlı forveti uzun süredir takip ettiklerini dile getiren Caiazzo, “Harika bir oyuncu. Zamalek’te sezonu tamamlasaydı, bütün kulüpler peşine düşerdi. Olimpiyat Oyunları’nda izledik ve o da gelmek istiyordu” ifadelerini kullandı.

‘Komisyon’ iddiaları transferi yatırdı

Zamalek’in basın sözcüsü Issam Salem, ‘komisyon’ iddiaları üzerine St. Etienne’in teklifini kabul etmediklerini açıklamıştı. Konuyla ilgili daha önce konuşan Salem, “St. Etienne ile görüşmeler iyi gidiyordu. Ancak Fransız kulübü 3 yönetim kurulu üyemizin transferden komisyon istediğini iddia etti. Biz de bunun üzerine toplantı yaptık ve kesinlikle Muhammed'i St. Etienne'e vermeme kararı aldık” demişti. İLGİLİ HABER Fatih Terim'den 2 değişiklik