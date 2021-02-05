Potanın Perileri, 2. sırayı garantiledi

Basketbol 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu 4. hafta maçında Türkiye, İstanbul’da oynanan karşılaşmada Litvanya’yı 67-55 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla ikinci galibiyetini aldı ve Sırbistan ile Litvanya arasında oynanacak son maç öncesi grubu ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Grup liderliği daha önce kesinleşen Sırbistan’ın gitmeyi garantilediği Avrupa Şampiyonası’na, en iyi 5 grup ikincisi de vize alacak.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Sergei Beliakov, Steve Bittner, Thomas Bissuel

Litvanya: Sulske 1, Nacickaite 17, Timofejeva, Petronyte 9, Miskiniene 2, Jocyte 8, Labuckiene 15, Zdaneviciute 3, Kazociunaite, Miknaite

Başantrenör: Mantas Sernius

Türkiye: Asena Yalçın 3, Pelin Bilgiç 12, Olcay Çakır Turgut 11, Tuğçe Canıtez 3, Holingsvorth 5, Bahar Çağlar Ökten 2, Şerife Onar 10, Sevgi Uzun 5, Gizem Yavuz 10, Gökşen Fitik, Melis Gülcan 2, Esra Ural Topuz 4

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

1. Periyot: 9-19 (Türkiye lehine)

Devre: 29-33 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 36-54 (Türkiye lehine)