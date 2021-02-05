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Nanu sahadan ambulansla çıktı… Futbolcular gözyaşlarını tutamadı

Porto'nun Belenenses ile oynadığı maçta Nanu, yaşadığı sakatlık sonrası hareketsiz yerde kaldı. 26 yaşındaki futbolcu sahadan ambulansla ayrılırken, futbolcular gözyaşlarını tutamadı. Porto Kulübü'nden Nanu'nun sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

SKOR DIŞ HABER
Güncellenme: 10:40, 05/02/2021
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Nanu sahadan ambulansla çıktı… Futbolcular gözyaşlarını tutamadı

Portekiz Süper Ligi’nin 17. haftasında Porto’nun deplasmanda Belenenses ile oynadığı maçta korkutan bir sakatlık yaşandı. Karşılaşmada son dakikalar oynanırken Porto’nun savunma oyuncusu Nanu, bir hava topu mücadelesinde Belenenses kalecisi Kritsyuk ile çarpıştı. Aldığı darbe sonrası yerde hareketsiz yatan 26 yaşındaki futbolcu, sahaya giren ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Herkesin korku dolu gözlerle izlediği sakatlık sonrası, bazı futbolcuların gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Nanu’nun hastaneye kaldırılması sonrası kaldığı yerden devam eden karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Porto Kulübü, hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan futbolcunun sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı. Nanu’nun beyin sarsıntısı ve omurilik zedelenmesi geçirdiği belirtildi. Açıklamada “Nanu’nun yapılan testlerinde geçici bilinç kaybı, beyin sarsıntısı ve omurilik zedelenmesi tespit edildi. Şu anda bilinci açık, zaman ve mekan algısı yerinde… Hastanede gözlem altında tutulmaya devam edilecek” denildi.

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