Hoş geldin Bakasetas

Trabzonspor kendi sahasında Denizlispor maçını kazanma adına ne kadar oyunda çok üstün gözükse bile sıralamada sonuncu olan bir takımla karşılaştığı için müsabakaya yeterince motive olamadı. Nedenlerine bakacak olursak:

1- Müsabakaların yoğunluğu ve dinlenme sürelerinin azlığı takımlarda yorgunluk belirtisi gösteriyor. Aynı Beşiktaş'ın son müsabakasında olduğu gibi özellikle bazı sporcularda bunu görmekteyiz. Özellikle Nwakaeme'de, Vitor Hugo'da ve Baker'da bu temponun çok düşük olduğunu görmekteyiz. Fizik gücü yeterli olmuyorsa bir de buna motivasyon eksikliği eklendiği zaman müsabakada istenilen takım performansını ortaya koyamıyorsunuz.

2- Motivasyonu düşük Trabzonspor, oyuna hakim gözükse, tek kale oynasa bile daha çabuk oynamalı, oyunun yönünü çabuk değiştirmeli, çok hızlı kontratak yapmalı ve ikili mücadelelerde rakibe yapacağı baskı ve presle müsabakayı daha fazla kazanmak, şampiyon olmak isteyen takım olma adına daha çok mücadele etmeli daha çok savaşmalı.

3- Özellikle Djaniny'nin yükselen formu ve ceza sahası içerisinde yapmış olduğu yaratıcılığı ve ekstra çalımları Trabzonspor'un önümüzdeki dönemde şampiyonluğa oynayıp oynamayacağını belirleyecek. Eğer Sörloth düzeyine ulaşıp onun gibi gol atmaya başlarsa Trabzonspor için forvet hattındaki büyük sorun giderilmiş olur.

4- Trabzonspor’un bu müsabakada kanatları çok iyi kullansa da Denizlispor defansı da bunu savunmada çok başarılı oldu. Merkezden yapılan Bakasetas, Baker zaman zaman Ekuban'ın hamleleri ile net pozisyon üretemedi. Fakat her zaman farklı bir oyuncu karakterine sahip olan Bakasetas rakipten dönen topları iyi takip ediyor ve kendine çok iyi şut pozisyonu hazırlıyor. Neticesinde golü buldu. Trabzonspor da taktiksel olarak eksik olan bir yönünü tamamlamış oldu.