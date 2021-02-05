Hikmet Karaman olmadı rota Samet Aybaba

TFF 1. Lig temsilcisi Altay, prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Hikmet Karaman’la son dakika yaşanan pürüz nedeniyle el sıkışamadı. Yardımcılarıyla birlikte dün akşam İzmir’e gelerek kulübün Gaziemir’deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelen Hikmet Karaman, son anda sözleşme imzalamaktan vazgeçti.

Deneyimli teknik adamın, “Konuştuğumuzla sözleşmede yazan aynı değil” ifadesini kullandığı iddia edildi. Karaman’ın kontrata fesih maddesi yazılması nedeniyle imza atmadığı ileri sürüldü. Altay’la 1.5 yıllığına anlaşmaya yakınken kararını değiştiren Hikmet Karaman’ın gece yarısı kulüpten ayrıldığı öğrenildi.

ROTA AYBABA

Başkan Ekmekçioğlu, teknik direktör arayışlarına yeniden başladı.

Hikmet Karaman’la son anda anlaşamayan Altay’da bu kez Samet Aybaba ismi gündeme geldi. Siyah-beyazlıların yarın deneyimli teknik adamla bir görüşme yapmayı planladığı ileri sürüldü. Kariyerinde 2016-17’de 1’inci Lig’de şampiyonluk yaşadığı Sivasspor dışında sadece Süper Lig’de çalışan Aybaba’nın Süper Lig hedefleyen İzmir ekibine gelebileceği belirtildi.

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