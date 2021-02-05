Guardiola’dan Klopp’a tepki: ‘Onu böyle tanımamıştım’

İngiltere Premier Lig’de Pazar günü Liverpool ve Manchester City kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Sakatlıklarla boğuşan ve son iki maçını kaybeden Liverpool, galibiyet serisi yakalayarak zirveye tırmanan formda Manchester City karşısında galibiyet arayacak.

İki takım arasındaki zorlu maç öncesinde teknik direktörler arasındaki söz düellosu da gündeme damga vurdu. Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Manchester City’nin corona virüsü nedeniyle iki haftalık ara verdiğini ve dinlenme fırsatı bulduğunu söylerken, Guardiola’dan yanıt gecikmedi.

Manchester City’nin 28 Aralık’ta oynanması planlanan Everton karşılaşması, corona virüsü vakalarının fazla olması nedeniyle ertelenmişti. Guardiola’nın öğrencileri Boxing Day’de 26 Aralık’ta Newcastle United’ı yendikten sonra 1 hafta ara verdi ve 3 Ocak’ta Chelsea’yi 3-1 mağlup etti. City bu maçta 8 as oyuncusundan da mahrum kaldı.

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Anfield’da oynanacak maç öncesi konuşan Klopp, “Ara vermedik. Bence City, Covid nedeniyle iki haftalık bir ara verdi. Gerçekten birçok takım için zor bir sezon” diyerek hem yaşanan sakatlıklar hem de fikstür yoğunluğu nedeniyle zorlandıklarını dile getirdi.

Klopp’un yorumlarına yanıt veren ve alaycı bir üslup kullanan Guardiola, “Yanlışı var. İki, üç hatta dört ay ara verdik. Bu yüzden şimdi formdayız. Jürgen’in takvimine tekrar bakması gerekiyor. Covid’li oyuncularımız vardı ve 1 hafta ara verdik. Stamford Bridge’de 14 oyuncuyla oynadık” dedi.

Alman hocanın açıklamaları nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Guardiola, “Jürgen’i gördüğümde, ona ne kadar ara verdiğimizi soracağım. Şaşırdım. Jürgen’in bu türden bir antrenör olmadığını düşünüyordum ama belki de yanıldım” şeklinde konuştu.

Ozan Kabak kadroda olabilir

Öte yandan Klopp, Liverpool’da kaleci Alisson Becker, Fabinho ve Sadio Mane’nin takımla çalışmalara başladığı ve City maçında sahada olabileceklerini söyledi.

Schalke’den kiralanan milli savunma oyuncusu Ozan Kabak’ın da lisansının çıkartıldığı ve oynamasının önünde engel olmadığını ifade etti.

Önemli maç öncesinde 1 maçı eksik olan Manchester City 47 puanla zirvede yer alırken, Liverpool’un ise 40 puanı bulunuyor.

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