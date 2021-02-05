Fenerbahçe iç sahada yükselişte

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbi maç öncesi sarı-lacivertliler, iç saha performansını yükseltti. Kadıköy’de oynanacak olan derbide Fenerbahçe, ligde son 5 iç saha maçını kazandı. Galatasaray ise ligde deplasmanda toplamda 4 yenilgi yaşadı.

Süper Lig’de daha önce üst üste sahasında 3 maç kaybetmeyen Fenerbahçe, bu sezon evinde oynadığı Konyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor müsabakalarını kaybetti. Sarı-lacivertliler bu kötü gidişatın ardından Başakşehir galibiyetiyle çıkışa geçti. Bu maçın ardından, Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor’u mağlup eden Fenerbahçe, evindeki 5 maçtan 15 puan topladı.

GALATASARAY DEPLASMANDA 4 YENİLGİ ALDI

Derbide Fenerbahçe’ye konuk olacak Galatasaray ise bu sezon Süper Lig’de deplasmanda 4 mağlubiyet aldı. Ligde evinde 11 maça çıkan sarı-kırmızılılar, sahasında sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray deplasmanda oynadığı 11 müsabakanın 4’ünden puan çıkaramazken, hiç beraberlik almadı.

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