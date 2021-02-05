Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler TFF’nin sitesinden açıklandı.

6 Şubat Cumartesi saat 19.00’da Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

SON 10 YILDA 9. KEZ CÜNEYT ÇAKIR

Fenerbahçe – Galatasaray arasında tüm turnuvalarda son 10 yılda toplam 27 maç oynandı, bu maçların 8'ini Cüneyt Çakır yönetti. Yarın oynanacak derbi ile birlikte son 10 yıldaki 28. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 9'unda Cüneyt Çakır düdük çalmış olacak.

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6 Şubat Cumartesi

13.30 Kasımpaşa – Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

16.00 A.Alanyaspor – Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan

16.00 Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe – Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Şubat Pazar

13.30 BB Erzurumspor – Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 MKE Ankaragücü – DG.Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Y.Denizlispor – FT.Antalyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş – İH.Konyaspor: Halis Özkahya

8 Şubat Pazartesi

16.00 Gaziantep FK – Göztepe: Volkan Bayarslan

19.00 Yeni Malatyaspor – Trabzonspor: Erkan Özdamar