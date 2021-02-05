Fatih Terim’in derbi planı: Yedlin, Mohamed ve Falcao…

Süper Lig 24. haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Cumartesi saat 19:00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde Galatasaray’ın kafilesi ve ilk 11’i netleşmeye başlıyor.

Bir süredir sakatlıkla boğuşan ve geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Radamel Falcao, Kadıköy’e gidecek kadroda yer alacak.

Deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim, maçın gidişatına göre yıldız forvete şans vermeyi planlıyor.

Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra Antalyaspor maçında oyuna sonradan giren ve 30 dakikada sakatlanan 34 yaşındaki futbolcu, 2 Ocak’tan beri takımdan ayrıydı.

Mohamed ve Yedlin 11’e

Öte yandan Başakşehir maçında süre alan ve penaltıdan bir de gol atan yeni transfer forvet Mostafa Mohamed, Terim’in derbi 11’inde yer alacak. Newcastle United’dan kiralanan ABD’li sağ bek DeAndre Yedlin de Fenerbahçe’ye karşı sahada olacak.

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