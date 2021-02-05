Corona virüsünü 10 günde yendi ama…

Mersin’de çalışmalarını sürdüren Atletizm Kadın Milli Takımı sporcusu Büşra Yıldırım (24), 12 Aralık’ta corona virüsüne yakalandı. Genç sporcu, 10 gün süren tedavinin ardından iyileşti. Yıldırım, hastalığının üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen eski günlerindeki performansını yakalayamadı.

Çalışmalarını doktor kontrolünde gerçekleştiren milli atlet, kısa mesafeli koşularda bile nabzı çok yükseldiğini ve nefes nefese kaldığını belirtti. Eski günlerine dönmeyi umut eden Yıldırım, gençlerin maske, mesafe ve hijyene önem vermesini istedi.

Atletizm Milli Takımı kampında çalışmalarını sürdüren Yıldırım, eski günlerine dönmeyi bekliyor.

‘HASTALIĞIN ETKİSİNİ SPORA DÖNÜNCE FARK ETTİM’

Corona virüsü salgınında çok dikkat etmesine rağmen kendisine de hastalık bulaştığını dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

“Hastalığın nereden bulaştığını fark edemedim. Cumartesi günü antrenman yaptım hiçbir şeyim yoktu. Bir gün sonra gece çok fazla eklem ağrım oluştu. Anneme seslendim. Taksi çağırdık, hastaneye gittik. Test yapıldı ve testim pozitif çıktı. Rahatsızlanan kardeşimi hastaneye götürdük, bir hafta sonra ben de hastalandım. Ben asla maskesiz dışarı çıkmayan, toplu taşıma araçlarına binmeyen, zorunlu olmadıkça dışarı adım atmayan biriydim. Annem de hastalandı maalesef. 10 gün evde kaldık. Nabzım sürekli 180’di. Kalp çarpıntım arttı. Süreci o şekilde geçirdik. Annem benden daha kötü atlatmıştı ama spora başlayınca hastalığın ne kadar ağır olduğunu fark ettim. Antrenman yaparken zorlanıyorum. Nabzım 200’e kadar çıkıyor, kalp çarpıntım artıyor. Çalışmalarımı doktor kontrolünde sürdürüyorum. Şu an daha hafif antrenman yapıyorum. Eski günlerime kavuşmayı iple çekiyorum.”

Gençlere maske uyarısında bulunan Yıldırım, “Bu süreçte maskenin önemini bir kez daha anladım. Kesinlikle maskesiz çıkmasınlar. Bana bir şey olmaz demesinler. Hijyene, mesafeye dikkat etsinler. Ellerini yüzlerine vurmasınlar. Sık sık yıkasınlar” diye konuştu.

HEDEF OLİMPİYAT MADALYASI

Hedefinin olimpiyat oyunlarında madalya almak olduğunu dile getiren Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzde İslami Dayanışma Oyunları var. Bu sene Türkiye’de Konya’da yapılacak. Şu an ona hazırlanıyorum. 4×400’de bu sefer birinciliğe oynayacağız. En büyük hedefim olimpiyat oyunları. 4×400’de olimpiyatlara gitme şansımız çok fazla. Şu an 17’nci sıradayız. 16’ncı sıraya yükselirsek olimpiyat kotası alacağız. İslam Oyunları aslında bu yönden de önemli. Orada derece aldığımız, kota aldığımız zaman direk olimpiyatlara gidiyoruz. Olimpiyatlarda da hedefimiz final yarışmak ve madalya kazanmak.”

İLGİLİ HABER Şampiyonlar Ligi`nde corona bilmecesi! Leipzig Liverpool maçı...