Çeyrek finalist Eczacıbaşı yurda döndü

Rusya’da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci etap maçlarında namağlup lider olarak çeyrek finale yükselen Eczacıbaşı VitrA takımı yurda döndü. Rusya’nın St. Petersburg şehrinden gelen Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Marco Motta, kaptan Simge Aköz ve takım menajeri Nalan Ural açıklamalarda bulundu.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Marco Motta, kendileri için güzel bir turnuva olduğunu belirterek, ”6 maçta 6 galibiyet elde ettik. Bundan sonra her maçın zor geçeceğinin bilincindeyiz. 12 Şubat’ta kuramız çekilecek ve rakibimizi bekleyeceğiz” dedi.

Şampiyonanın pandemi koşullarında her takım için sorun teşkil ettiğine değinen Motta, “Bizim takımımızda corona virüsü vakaları görüldü. Ancak atlattık. Adım adım performansımızı yukarıya çıkardık. Bu çalışmalarımız halen daha devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Simge Aköz: ‘Hedefimiz her kulvarda şampiyonluk”

Kaptan Simge Aköz ise çeyrek finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Aköz yaptığı açıklamada, “Özellikle yaş ortalaması bu kadar genç olan bir ekiple mücadele vererek 6’da 6 yapmak gerçekten büyük bir başarı ilk adım olarak. Daha önce şampiyonlar ligi oynamayan birçok oyuncumuz var. Bu turnuva onlar için de çok güzel bir tecrübe oldu. Önümüzde çok önemli 1,5 – 2 ay var. Bu periyetto elimizden gelen bütün hazırlıkları yapacağız. Hedefimiz her kulvarda şampiyonluk. Elimizden gelen bütün mücadeleyi sahada göstereceğiz” dedi.

Nalan Ural: “Rakiplerimiz hiç kolay olmayacak”

Takım menajeri Nalan Ural da şampiyonaya ilişkin şunları söyledi: “İlk etabı kendi sahamızda 3 maçı kazanarak geçmiştik. Burada da ilk maçı aldıktan sonra işi garantileyecektik. Ama bizim başka bir amacımız vardı. Şampiyonlar liginde 5 grup var. 5 grup birincisi çıkıyor. 3 tane de en iyi ikinci çıkıyor. Kura çekiminde iki torba yapıyorlar. Biz ilk torbaya girebilmek, en iyi 4 birinci arasında olabilmemiz için bütün maçları almamız gerekiyordu. Biz Eczacıbaşı Kulübü olarak Avrupa kupalarına çok tecrübeli bir kulübüz. Takımımızda daha ilk kez şampiyonlar ligi oynayan oyuncularımız olsa da onlar da tam performans ile oynadı. Takımımızın oynadığın oyundan çok memnunuz. Rakiplerimiz bundan sonra hiç kolay olmayacak.”