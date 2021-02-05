Beşiktaş’ta Konyaspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor’u ağılayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla başladı. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışması ile dar alanda minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 16.00'da basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.