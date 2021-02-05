Beşiktaş’ın derdi gol

Deplasmnada Antalyaspor'la 1-1 berabere kalıp lider tamamladığı ilk yarının ardından çıktığı 2 maçta toplam 5 puan kaybeden Beşiktaş, hücumda eski verimliliğini gösteremiyor. Siyah-beyazlılar, bu sezonun ilk 20 maçında rakip filelere 99 isabetli şut çekmiş bunların 47'sini gole çevirmeyi başarmıştı. %47.4'lük oranla ilk yarının en golcü takımı olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri son 2 maçta bitiricilik sorunu yaşıyor.

Geçen hafta evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybeden, önceki gün de Antalya'dan 1 puanla dönen Beşiktaş, bu maçlarda rakip kaleye 16 isabetli şut çekerken sadece 2 gol atabildi ve isabetli şutların skora dönüşme oranı %12.5'te kaldı. Yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen siyah-beyazlılara karşı Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Antalyaspor'da Ruud Boffin, 7'şer kurtarışla Beşiktaşlı futbolculara karşı kalede duvar ördü.

ANTALYA’DAN 47 YILLIK İLK

Sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalarak Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Antalyaspor (3G-4B), karşılaşma sonrasında kaçan galibiyete üzüldü. Kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş'la oynadığı son 3 maçta mağlup olmayıp (1G-2B), 1984'ten sonra rakibine karşı ilk kez 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalamayı da başardı.

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