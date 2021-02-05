Ajax’tan 22.5 milyon Euro’luk hata

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool, Atalanta ve Midtjylland ile birlikte yer aldığı D Grubu’nda üçüncü olarak yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Ajax, büyük bir idari hataya imza attı. Devre arasında kadrosunu Sevilla’dan kiraladığı Oussama Idrissi ve West Ham United’dan 22.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Sebastien Haller ile güçlendiren Hollanda ekibi, Avrupa Ligi kadrosuna sadece bir isim ekleyebildi.

UEFA kurallarına göre devre arası transfer döneminin ardından Avrupa kadrosuna üç futbolcu ekleme hakkı olan Ajax, Haller’i listeye eklemeyi unuttu. Listeye sadece Idrissi eklendi. Hem futbolcuyu hem de teknik direktör Erik ten Hag’ı şaşırtan bu durum sonrası Ajax Basın Sözcüsü “Evet ne yazık ki Haller Avrupa listesinde yer almıyor. Biz de Hollanda Federasyonu ve UEFA ile nerede hata olduğuna dair görüşmelerimiz sürüyoruz. UEFA’ya itirazda bulunacağız” dedi.

Ajax, Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında 18 Şubat tarihinde Lille ile deplasmanda karşılaşacak.

“SİNİR BOZUCU BİR DURUM”

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag da bu hatanın nasıl yapıldığını bilmediğini belirterek, şunları söyledi:

“Haller’i bir hiç uğruna almadık. Bu Haller için de bizim için de sinir bozucu bir durum… Onu listeye eklemiştik. Sanırım idari bir hata var. Listede olan futbolcular eklenirken bilgisayarda bir sıkıntı olmuş olmalı… Bu durumun ilk sorumlusu Sportif Direktör Marc Overmars ve benim… İnsanlar hata yapabilir ancak böylesine üst düzey bir organizasyonda hatanın telafisi yok. Bunun isteyerek yapılmadığının farkında olsa bile Haller’in de morali çok bozuldu. Onu Avrupa’da oynatmak için elimizden geleni yapacağız ama bunun mümkün olacağını pek sanmıyorum.”

Devre arasında Ajax’a katılan Haller, şimdiye kadar 7 maçta 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

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