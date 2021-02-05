Ahmet Nur Çebi: Taş üstünde taş bırakmam

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalar yaparken çarpıcı ifadeler kullandı. ‘Beşiktaş'ı şampiyon yapmazlar' şeklindeki algıdan rahatsız olduğunu dile getiren Çebi, “Beşiktaş'ı kim şampiyon yapmayacakmış? Buna müdahale edecek iki şey var. Ya federasyon ya hakemler… Eğer Beşiktaş'ın önünü kesmeye kalkarlarsa herkes bilsin ki tepkimiz sert olur. Taş üstünde taş bırakmam” dedi.

Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Tercihim Kulüpler Birliği Başkanı olmak değil. Ancak Türk futboluna hizmet edeceksem ve istek olursa görevden kaçmam.”

“Dorukhan Toköz, bu ay sonuna kadar ya imzalar ya da yollarımız ayrılır. 1 kuruş fazla para vermem.”

“Sergen Yalçın isterse kontratını uzatırız. Kendisi şu an şampiyonluğa odaklanmış durumda.”

“Federasyon limit konusuna açıklık getirsin. Kim ne harcamış. Hakemler de adil olsun.”

CENK’E KAVUŞUYOR

Öte yandan Beşiktaş, ara transferdeki en önemli hamlesi Cenk Tosun'a bugün kavuşacak. İngiltere'den geldiği için corona virüsü karantinasında olan tecrübeli golcü, izolasyon süresini doldurup takıma katılacak. Cenk'in pazar günkü Konyaspor maçının kadrosunda da olması bekleniyor.

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