Şampiyonlar Ligi’nde corona bilmecesi! Leipzig Liverpool maçı…

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu maçlarıyla heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Ancak 16 Şubat’ta oynanacak Leipzig-Liverpool mücadelesine corona virüsü engel olabilir. Mutasyonlu virüs nedeniyle Almanya, İngiltere’den gelen uçuşları kabul etmiyor. Bu nedenle de Liverpool kafilesi ülkeye giremeyecek. Maça 12 gün kala Alman İçişleri Bakanlığı, iki kulübe de bilgi aktararak herhangi bir muafiyet yapılmayacağını aktardı.

Leipzig ile Liverpool’un turun ilk maçında Almanya’da karşılaşamayacağı kesinleşti. İngiliz medyasında ise Leipzig’in sahasında oynanması gereken maçında İngiltere’de oynanma ihtimalinin bulunduğu iddiası yer aldı.

*Julian Nagelsmann – Leipzig Teknik Direktörü

Önümüzdeki hafta içerisinde Leipzig’in UEFA’ya başka bir ülkede maç için başvuracağı ve kararın verileceği aktarıldı.

UEFA şu anda dünyada yaşanan pandemi ve uçuş kısıtlamaların nedeniyle fikstürlerin ertelemeye açık olduğunu açıklamıştı.

Eğer Almanya, İngiltere’den uçuşlara izin vermemesi halinde 24 Şubat’ta oynanması planlanan Borussia Monchengladbach-Manchester City maçı da başka ülkede oynanabilir.