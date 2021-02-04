SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Şampiyonlar Ligi’nde corona bilmecesi! Leipzig Liverpool maçı…

Corona pandemisi hayatımızı kısıtlamaya devam ediyor! Spor müsabakaları sık kontroller ve önlemlerle -bazı maçlar ertelense de- devam ediyor. Ancak farklı ülke takımlarının oynayacağı maçlar da yönetimler taviz vermiyor! Almanya hükümeti, Leipzig-Liverpool maçı için İngiliz ekibinin uçuş yasakları nedeniyle ülkeye giremeyeceğini açıkladı.

SKOR DIŞ HABER
Güncellenme: 23:21, 04/02/2021
Haberler Futbol
Şampiyonlar Ligi’nde corona bilmecesi! Leipzig Liverpool maçı…

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu maçlarıyla heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Ancak 16 Şubat’ta oynanacak Leipzig-Liverpool mücadelesine corona virüsü engel olabilir. Mutasyonlu virüs nedeniyle Almanya, İngiltere’den gelen uçuşları kabul etmiyor. Bu nedenle de Liverpool kafilesi ülkeye giremeyecek. Maça 12 gün kala Alman İçişleri Bakanlığı, iki kulübe de bilgi aktararak herhangi bir muafiyet yapılmayacağını aktardı.

Leipzig ile Liverpool’un turun ilk maçında Almanya’da karşılaşamayacağı kesinleşti. İngiliz medyasında ise Leipzig’in sahasında oynanması gereken maçında İngiltere’de oynanma ihtimalinin bulunduğu iddiası yer aldı.

*Julian Nagelsmann – Leipzig Teknik Direktörü

Önümüzdeki hafta içerisinde Leipzig’in UEFA’ya başka bir ülkede maç için başvuracağı ve kararın verileceği aktarıldı.

UEFA şu anda dünyada yaşanan pandemi ve uçuş kısıtlamaların nedeniyle fikstürlerin ertelemeye açık olduğunu açıklamıştı.

Eğer Almanya, İngiltere’den uçuşlara izin vermemesi halinde 24 Şubat’ta oynanması planlanan Borussia Monchengladbach-Manchester City maçı da başka ülkede oynanabilir.

Corona leipzig liverpool şampiyonlar ligi
Yayınlanma Tarihi:23:11,