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Omar listeye alınmadı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listede yer almadı. 29 yaşındaki futbolcunun tedavi sürecine öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

Güncellenme: 13:35, 04/02/2021
Haberler Futbol
Omar listeye alınmadı

Galatasaray’da sezonun kalan bölümü için Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilen A Takım listesinde Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui yer almadı. Yılbaşında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, federasyona bildirilen A takım listesine dahil edilmedi.

Sarı-kırmızılıların kadrosunda yer alan 17 yabancı futbolcudan biri olan Elabdellaoui ile listede yer almamasıyla ilgili görüşüldüğü ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcunun tedavi sürecine öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirmiş ve yüzünden yaralanmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:13:33,