Off-Road yapmak isteyen gençler derede mahsur kaldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde off-road yapmak isteyen bir grup genç, 4×4 araçları ile birlikte ilçeye bağlı Kızılkara mevkiindeki dereye giriş yaptı. Off-road heyecanı yaşamak isteyen gençler, araçlarıyla derede birçok engeli aşarak ilerlemeye başladı.

Maceraperest gençler, bir süre ilerledikten sonra yükselmiş olan suların azizliğine uğradı. Derede yükselen sulara saplanan gençler, kendi çabalarıyla araçlarını sudan çıkaramadı. Bunun üzerine gençler, iş makinesinden yardım istedi.

Gençlerin mahsur kaldığı bölgeye gelen kepçe, suya saplanan aracı çekerek çıkardı.

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