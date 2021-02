Mustafa Cengiz’den gündem yaratan açıklamalar…

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV’de katıldığı canlı yayında son günlerde kamuoyunu meşgul eden konularla ilgili ve transfer döneminde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. İşte Mustafa Cengiz’in açıklamalarından satır başları…

‘BİNLERCE ÖZÜR DİLERİM TARAFTARIMDAN’

“İyiyim. Üst üste lezyonlar bol çıkıyor, beyin boş olduğu için. Fakat, bizi her ne kadar bu süreç bu hale getirdiyse de bizi kurtaran da Galatasaray ve Galatasaray taraftarlarının ara ara verdiği destek… Galatasaray’ın geleceğini karartmak; bana böyle bir şey nasip olmasın. Ben bunu hissetsem bile binlerce özür dilerim taraftarımdan. Kendimi yok ederim demeyeyim Ahmet Kaya gibi ama kafama sıkar giderim.”

‘YALANLARDA BECERİKLİ DEĞİLİZ’

“Ben bir kulum. Her gün, her saat hata yapabilirim. Galatasaray’ın aleyhine, bu manevi armaya kimse ihanet ettiremez. İşimde acı iflaslar yaşadım. Arkamdan çok hançerlendim. Galatasaray’a her şey feda olsun. Tüm yöneticilere, taraftarlara da dilerim. Taraftarlarımız da öyle. Yağmur, çamur, kar… Maça gelecek para var, dönecek yok. Ben bu insanlara ihanet edemem. Yapamadığıma inandığım anda… Bu bir kapasite meselesi, yapamayabilirim. Bazı kısım muhalefet bizi beceriksiz görüyor. Biz yalanlarda becerikli değiliz. Galatasaray bir kültürdür. Galatasaray bir dürüstlük abidesi olmak durumundadır.”

‘KÖYLÜ KURNAZLIĞI, ŞARK KURNAZLIĞI’

“Erencan, nasıl olur da, çok ayıp ediyorlar, 1-2 tweet gördüm rakiplerin taraftarlarından. Siz diyorlar, 100 bin euro eden bir futbolcuyu 4 milyon küsüre nasıl yolladınız. Transfermarkt mı oldun, orada da şüpheler var. Siz 100 bin euroluk, menkul gibi değerlendiriyorlar, 4 milyon 200 bine nasıl sattınız diyor. Euro mu, TL mi rakam yok, belirsiz. Köylü kurnazlığı, şark kurnazlığı. Köylüler efendimiz ama benim kastım başka. Yok kardeşim. Biz limitler içinde kaldık. Soruyorum, ben TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında da sordum. 21 kulüp var. Hepsi dinliyor. Açıklayın dedim. Hayır hangi kulübün, ne kadar açığı var. Açıklanmadı. Dediler ki, mahremiyet. Yahu kardeşim benim 490 küsür, öbürünün 350 küsür limiti var. Bu aldatıcı. İnsanlar zannediyor ki, ben 490 harcayabilirim.”

‘TFF DEDİKODULARA MAHAL VERMEDEN AÇIKLASIN’

”Benim 1 milyon Euro’ya yakın limitim var dedim. Siz de açıklayın dedim. Birkaç kulüp ekside, Trabzon artıda olduğunu söyledin. Yeni bir öneri verdim. 25 milyon artıdayım dedim. TFF açıklasın, siz açıklayın dedim. TFF, dedikodulara mahal vermeden hangi kulübün ne kadar limiti vardı, ne kadar aştılar dedim. TFF bunu açıklasın. Ben Galatasaray olarak açıklasın istiyorum. Ben bunu görüyorum, iki kat artırıyorum. TFF’nin açıklayacağını düşünmüyorum. TFF açıklayamaz, KVKK var doğru. Kendileri açıklasın. 1 milyon Euro var dedim ben ve kaldım. TFF Lisans Kurulu tek tek didikledi beni. Yetmiyor, ben UEFA’dan da denetleniyorum. Yetmiyor, Ernst Young beni denetliyor tek tek.”

‘VİCDANINI VE AHLAKINI ÖLDÜRÜR’

“TFF, limit aşanlara ceza vermek zorunda. TFF bizim milli kuruluşumuz, bizim kuruluşumuz. Ben TFF’yi zora sokmam. Adil olması için her desteği veririm. Bir camiadan korkup kuralları ertelemek bir ülkenin gelecek kuşakların vicdanını ve ahlakını öldürür.”

‘EMİN’İ ALİ YAVUZ’U SORMADILAR’

“Erencan, hocamızın gelecekleri. Biz bunlara dayanarak Ozan Kabak gibi ilerliyoruz. Bizim en büyük güvencemiz bu gençler. Evvelsi gün bana bir futbolcu geldi. 21 kişilik kadromuzda olan bir futbolcu. Biz bu oyuncuyu, Boluspor’a bedava verdik. Ali Yavuz Kol’u da bedava verdik. 1 kişi sordu mu, rakiplere soruyorum, bizim müzmin muhaliflere soruyorum, onlara da Allah selamet versin. 1 kişi sordu mu Emin Bayram neden bedava Boluspor’a gitti? 400-500 bin Euro’ya neden Erencan’ı sordunuz mu? O da bizim geleceğimiz. Çünkü, oynamak istiyorlar. U16-17 kalktı, rezerv lig harekete geçemedi. Bu futbolcular paslanacak ölecek. Boluspor’da oynarım diyor gidiyor. Öbür Erencan ben Eyüp’te oynarım, forvette boşluk var diyor.”

‘OMAR’IN MAAŞINI TAM ÖDEYECEĞİZ’

”Bizim 17 yabancı futbolcumuz var. Omar’ı askıya aldık. Bize laf atıyorlar, 100 bin euroluk diyorlar. Bana göre kaç yüz bin euroluk futbolcu. Nereden çıkarıyorsun, hangi mezata koydun, hangi köle pazarında satıyorsun. Omar hazırdı, maaşının 1 milyon eurosunu ertelerdik. Çocuk hazırdı buna. Nasıl biz Emre Akbaba sakatken tam maaş ödedik. Sevgili Muslera sakatken tam ödüyorduk, Omar’a da ödeyeceğiz. Sakat adama teklif bile etmedik. Utandık. O hazır olduğu halde bile. Kendimizden utandık. Galatasaray’da, Türk kültüründen geleneğinde bu yok. Diyorlar Erencan! Allahümme salli ala. Edepli ol. Edebini bildirirler.”

‘BEŞİKTAŞ’A KATILIYORUM’

”Ben görüyorum ve arttırıyorum. Beşiktaş’a katılıyorum. Beşiktaş kulübümüz bizden de ricacı oldu, artı 2 yabancıya peki dedik. Niye sadece devre arası diyor. Geçen sezon da olsun, tüm sezonlar olsun. Artırıyorum. Niye bu devre arası? TFF Sicil Kurulu bu konuda hassas. TFF afedersin kimin ne yaptığını biliyor. Kaba konuşmak istemiyorum. Ben UEFA’dan istirham ediyorum, incelesin. Beni TFF, UEFA, Ernst Young inceliyor. UEFA’da Aziz Yıldırım yönetiminden yöneticisi bana geldi deplasmanda teşekkür etti. Bizi de savundunuz dedim. Türkiye bir futbol ülkesi tolerans gösterin dedim. UEFA’da Fenerbahçe’yi dedim. UEFA yetkilisi sandalyeden düşecekti.”

‘DÖNÜŞTE GEREK YOK DEDİLER’

”İp ipullah, sivri külah. Biz UEFA’ya tek başımıza gittik. Önemli avukatlar geldi. Onlar UEFA’yı dinleyebilir miyiz dediler. Dönüşte size avukata gerek yok dediler.”

‘GEDSON’U BİLEREK GEÇ AÇIKLADIK’

”TFF Sicil Kurulu, dürüst bir kuruluş. Saat 3’te 4’te Gedson transferini girdik. Neden? Kurlar orada güncellenecekti. 3 kuruş da oradan faydalanalım dedik. Bunu genç oyuncu Erencan’ı yıpratarak sormak çok ayıp. Emin’i, Ali Yavuz’u neden sormuyorsunuz? Kendisi ne düşünüyorsa, ne şeytanlık yapıyorsa bizi de öyle görüyor. Aksini kanıtlayın, ben alırım. Biz Erencan’ı karşı kulüp memnun olmadığı takdirde aynı fiyatla geri alırız.”

‘PANDEMİ DÖNEMİNDE GELİR KAYBI’

”Yüzde 60 kayıp var. Türkiye’de ilk kez 1 milyar TL’yi aşan kulüptük. Gelirimiz yüzde 60 azaldı, giderler yüzde 60 arttı. O yüzden uçurum oldu. Yapacak bir şeyimiz yok. 250 milyon TL tribün gelirini yaratma şansımız yok, pandemi var. Dünyada tüm kulüpler zarar etti. Barcelona zarar açıkladı, futbolculardan indirim istedi. İngiliz kulüpleri sahipli olduğu için dayanabiliyor. İtalya’da indirim istediler. Herkes konuştu, mangalda kül bırakmadı. Futbolcularımız indirim yaptı, 1-2 futbolcu indirim yapmadı. Onlar da bir noktaya gelecek.”

‘BİZE YANDAŞ DİYORLAR’

”Bize yandaş diyorlar. Ne alakası var, yok ya! Sen dürüst olacaksın. Sen hangi siyasi görüşte olursan ol mülahazan örnek olacak. Yiğidin hakkını yemeyeceksin. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Eski Maliye bakanımıza, yeni maliye bakanımıza teşekkür ediyorum. Dev bir iş yaptılar. İki keredir kulüplere yapılandırma yapıyorlar. Ben ilk geldiğimde 380 milyon TL yapılandırma yaptım, geldiğimin ayında. Euro olan borçların yarısını TL’ye çevirip erteledim 1 yıl. Yetmedi, ödeyemiyoruz. Sağolsun devlet 5 yıl erteletti. Biz bunun görüşmelerini eski TFF başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman zamanında başladık. 10 yıl dedik geri ödemesiz. Sebep şu; bizim o zamanki kulüplerin borcu 1.4 milyar TL’ydi.”

İRFAN CAN TRANSFERİNİN PERDE ARKASI…

“İrfan Can çok değerli bir futbolcu. Hocanın istediği bir futbolcuydu. Av mevsimi başladı dediğimde, menajerlerin av mevsimi başlamıştı. Bir Anadolu kulübünden, büyük kulübümüze yapılan transferde menajerlerin yaptıklarını ben gördüm. Sevgili Göksel başkanı aradım. ‘Yazılı teklif geçin başkanım’ dedi. 4 milyon Euro. Ben futbolcuyla hiç görüşmedim. Kesinlikle Galatasaray’ı istiyor dendi, bu bizim için bir faktör. %50 de sonraki satıştan pay teklif ettik.”

“Yüz yüze geldik Göksel başkan ile. Ben, sizinle aynı teklifi veren olursa öncelik hakkı vereceğim dedi. Biz artırmadık teklifi. Göksel başkan, teklif vermediğimizi söyledi. Hemen bir araya geldik. Teklifimizi artırdık çünkü bizi isteyen biri var. Çocuğun isteğini değersiz hale getirmeyelim dedik. Sponsor da bulduk. 5.5 milyon Euro + Linnes, onu da yeni gelen hoca istemiş, %20 sonraki satıştan pay. Karşı taraf çok mutlu oldu.

Linnes’in maaşını da biz ödeyeceğiz. Bonus da 2 milyon euro var. 18.30’da eve geldim, Fenerbahçe voleybol maçından sonra 18:45’te Göksel Bey beni aradı. ‘Teklifler arasında uçurum var’ dedi. ‘Fenerbahçe, 10 milyon euro teklif etti ve 3 milyon euro da bonus verdi’ dedi.”

‘KENDİ CAMİANA AÇIKLA’

”Tamam Gökselciğim, hayırlısı olsun dedim. Çocuk ne diyor dedim. Onu halledeceğiz dedi. Hayırlı olsun dedim. Hiçbir transferi açıklamıyorlar. Biz Erencan’ı 4.2 milyon TL’yi açıkladık. Dürüstlük, şeffaflık eleştiriliyor. 7 milyon dedi rakibimiz, fark ödemeyi 11 milyon Euro’dan sonra yaptı. Toplama çıkarma yapın. İlkokul 2. Bana 10 deniyor, 7 açıklanıyor. Fark 7’den başlamalıydı, niye 11’den başlanıyor. Ben de merak ediyorum. Bana açıklamayın, futbolsevere, kendi camiana açıkla. Kendi camiası aldırmıyor. Benim düşmanım değiller, rakiplerim. Fenerbahçe olmazsa Galatasaray da olmaz. Ben kötülüklerini istemem. Ben biterim, Galatasaray biter. Hepsi başarılı olsun ama Galatasaray en üstte olsun. Ona da kusura bakmasınlar.

‘BEŞİKTAŞ MASADAYSA BİZ ÇEKİLİRİZ’

Allah büyük. Biz pazarlık arttırmadık. Biz mesela Mensah transferine girmedik. Ancak, ihale bize kaldı. Teklif bile vermedik. Menajerleri araya girdi. Sevgili Çebi’ye anlattım, çok ayıp işler yaptı. Eğer Beşiktaş masadaysa biz çekiliriz dedim.

‘ONYEKURU UTANDIRMAYA DEVAM ET HERKESİ’

”Onyekuru’da zorunlu olmayan 6.5 milyonluk satın alma olabilir. Vallahi bilmiyorum. 4.3 Mustafa. Onyekuru 4.6 olabilir, oysa o. Zorunlu alma hakkı yok. İkisinde de zorunlu alma hakkımız yok. Ancak, istersek alırız. Bu çok önemli. Onyekuru 5 aydır yatıyor, bizde bile şüphe vardı. Biz de çok seviyoruz, sempatik ve düzgün bir insan. Çok üzülerek ayrıldı. Hocam da çok üzüldü. Adam herkesi utandırdı kardeşim. Ey Onyekuru, utandırmaya devam et herkesi.”

‘MUSTAFA TRANSFERİ BİR DESTAN’

“Mustafa olayı çok büyük olay. Neler yaşadığımız bir Allah, bir biz biliriz. Mısır halkı da kendine göre haklı. En değerli oyuncuları. Vurduğu kafayı gördünüz, adeta bir Metin Oktay kafası. İnsan bir kendini görüyor. Araya her şey girdi. Türkiye’den bir kulüp teklif verdi, adı lazım değil, Fenerbahçe değil. Fenerbahçe 2-3 ay önce istedi Mustafa’yı, vermediler. Fenerbahçe masadaysa biz oturmayız. Yalan haberdir. Çok uzun bir destan Mustafa transferi. Fotoğraf çektirme şansım bile olmadı 3 transferimle. Mustafa’nın lakabı Debbabe, Arapça. Tank demek. Buldozer demek. Biz Mustafa’dan debbabelik istiyoruz. Metin Oktay ruhuyla gitsin istiyoruz. Mustafa da bir forvet olarak, bir karakter olarak Galatasaray’ın geleceği. Allah onu nazardan saklasın.”

‘LİMİTLERİMİZ YETİYORDU’

”Gedson transferi, hani biz İrfan Can’ı alamadık. Hiçbir transfer 1 aylık, 1 günlük değil. Bu scout ekibi aylarca uğraşıyor, onlarca isim geliyor hocama. Hocanın bir sistemi var. Beğenmeseniz de var. Hocama uygunları alıyor. Hocanın istemediği başka bir takıma gidiyor. Hepsi önce bize geliyor. Galatasaray çok saygın bir marka. Bu transferde adam İngiliz kovid kodlarına göre son günde. 14. günde. İngilizler, bunun çıkışı ancak ambulans uçakla oluyor. 2 tane normal uçak bekliyordu, son gün. Evrakların yetişmesi gerek, son gün. İrfan Can’ı alsaydık da Gedson’u alıyorduk. Limitlerimiz yetiyordu. Kiralıktı çünkü. Çünkü, o zaman sponsorlar devreye girecekti İrfan Can’da. Mecburen devletimiz, Sayın Bakan’a binlerce mail, Fener’e yapsa rahatsız olmayız. Yapılandırmada herkese yardım etti devlet. Niye onu yazmıyorsunuz. Niye teşekkür etmiyorsunuz açıkça. Etsenize! Ben tekrar teşekkür ediyor.”

‘BİRAZ UTANMA OLUR İNSANDA’

”Yapmayın, UEFA’da bu takımlara da destek olun diyoruz. Onu, onlara UEFA’da söylüyor. Biraz utanma olur insanda. Kampanyayı Galatasaray’ı, ben başlatmadım. Beni iki, iki buçuk uyandırdılar. Müthiş bir trend topic, hashtag var. Oradan bakıyorum, yönetim istifa yazıyorlar. Ben etsem kayyum gelir. 2-3 ay katlanın ya. Biz mazoşist değiliz, yapmayın ya! Ertesi gün ben bunu zorunlu yaptım. Bir de pot kırdık, SMS. Hakları bir arkadaşta imiş. Ondan aldık ama hala çalışma devam ediyor. 30 TL’den aşağı yapamazmışız.

‘KUMBARAYI ALİ KOÇ DEDİ’

”Geldiğimiz noktadan memnun değilim. Bir adam para veriyor, parası kirli para mı! Galatasaray’a veriyor adam. Bir taraftarın 10 TL, benim verdiğim kaç yüz bin liradan daha değerli. Var ki veriyorsun. Varlıkla övünen adam zavallı adamdır. Galatasaray öyle bir camia değil. Kampanyayı daha açmadık. Fenerli dostlarım bana diyor, kumbara! İki kere Ali Koç dedi, çocukların kumbarasındaki paraya talibim dedi. Sevgili Fatih Hocam, Çocuk Esirgeme’ye para verdi. Kumbarayı ben demedim, Ali Koç dedi iki kere. Fenerli çocuğun destek olması beni niye rahatsız etsin. Ben Ali Koç’a laf attım, Fenerbahçe’ye atmam, Trabzon’a, Beşiktaş’a atmam. Onlar benim kardeşim. Lütfen destek olun. 10 lira bile büyük para. Ancak, arkadaşlar hazırladı en az 50 lira.”

‘DEVAM ETMEMİN SEBEBİ TARAFTAR’

‘Bugün başkanlığa devam ediyorsam, tek sebebi taraftardır. Ultraslan bana ya transfer ya istifa dediler ama onlara da teşekkürler. Göksel Gümüşdağ’a gidersen istifa et dediler ama gittim. Kusura bakmasınlar. Göksel dürüst davrandı ve kendi kulüplerinin çıkarını düşündüler. Herkes tartısıyla ağırlanır, tartılır. Hiçbir şey demiyorum.’

‘TRANSFER DÖNEMİNDE DAYAK YİYORUZ’

”Biz normal çalıştık. Ben performansımdan memnun olabilir miyim! Bizle oynadığında titreyen bir Real Madrid istiyorum karşımda. Biz kesinlikle hiçbir transfer döneminde ne hocam, ne ben memnun değiliz. Biz memnun olduğumuz anda biteriz. Namık Kemal’in bir lafı var. Yüksel ki yerin bu yer değildir. Süper Lig’de oynamak marifet değildi. Namık Kemal’den mülhem bunu söylüyorum. Transfer dönemlerinde hep dayak yiyoruz. Bizim duyduğumuz bir takım insanlar, rakipler, yönlendiriyorlar aleyhimize. Aslında Galatasaraylı değiller. Orta saha yok diyorlar, en iyi orta saha bizde. Lütfen sakin olun, hocama, oyunculara güvenin. Asla Galatasaray’ın geleceğini karartmayız. Uygun olanı, optimum olanı yaparız. Ben de taraftar olsam sonsuz transfer isterim. Gerçekler, çıplak gerçekler çok başka.”

‘O MAÇ ÇOK DEĞERLİYDİ’

”Fenerbahçe maçı, arkadaşlar çekmemiş, Emniyet geldi kalkın dedi. 20 kişilik yerde 10 dakika tek başıma oturdum. Beni en çok mutlu eden, 100’lerce bileğin kırıldığı Başakşehir maçı. 4 gol attık, 2’si sayıldı. Sayılmayan goller de kaç kişi bileklerini duvara vurup kırmış. Bizi şampiyonluğa götüren maç, o maçtı. En değerli rakibimiz yenmek çok değerliydi. Çok değerli bir rakip Fenerbahçe. Bu cumartesi oynayacağız. Marjinal değeri çok yüksek. Ancak, Başakşehir maçında yüzlerce bilek kırıldı sayılmayan gollerden. Kafa göz saymıyorum.”