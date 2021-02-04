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Mesut Özil’den Fenerbahçe Galatasaray derbisi paylaşımı!

Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil ligde bu hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Güncellenme: 19:55, 04/02/2021
Haberler Fenerbahçe
Mesut Özil’den Fenerbahçe Galatasaray derbisi paylaşımı!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, Galatasaray maçı için dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Süper Lig’de 24. haftada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi heyecan artıyor.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil, Galatasaray derbisi için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yıldız oyuncunun #Kıtalararasıderbi hastagi ile yaptığı paylaşım binlerce etkileşim aldı.

Mesut Özil, Hatayspor karşılaşmasının 77. dakikasında oyuna girdi. Yıldız futbolcu, böylece ilk kez Fenerbahçe formasını Hatay’da giymiş oldu.

derbi Fenerbahçe galatasaray Mesut Özil
Yayınlanma Tarihi:19:42,