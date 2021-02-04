Mesut Özil’den Fenerbahçe Galatasaray derbisi paylaşımı!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, Galatasaray maçı için dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Süper Lig’de 24. haftada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi heyecan artıyor.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil, Galatasaray derbisi için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yıldız oyuncunun #Kıtalararasıderbi hastagi ile yaptığı paylaşım binlerce etkileşim aldı.

Mesut Özil, Hatayspor karşılaşmasının 77. dakikasında oyuna girdi. Yıldız futbolcu, böylece ilk kez Fenerbahçe formasını Hatay’da giymiş oldu.