Hain olmak ne kadar kolay

Ali Akman… Bursaspor’un genç yeteneği Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’a imza attı. Sezon sonu sözleşmesi sona erince Alman ekibine katılacak olan 18 yaşındaki futbolcu, Bursaspor’a para kazandırmadığı için hain ilan edildi. Kadro dışı bırakıldı, hatta CİMER’e bile şikayet edildi.

Son dönemde Türkiye’ye hain ilan edilmek o kadar kolay ki… Farklı düşünmeyen, fayda sağlamayan, eleştiride bulunan herkese hemen hain damgası yapıştırılıyor. Bunun örneklerini hayatın her alanında sık sık görüyoruz.

Genç futbolcu da bu altı doldurulmayan hainler listesine girdi. Peki ne yaptı Ali Akman… Avrupa’da oynama hayallerinin peşinden koştu. Türkiye’yi yurt dışında temsil edecek futbolcular arasına girdi. Ancak şimdiye kadar asgari ücretle oynadığı, aylarca maaşını alamadığı kulübün taraftarları tarafından çarmığa gerildi.

Yönetim de taraftar baskısı karşısında genç futbolcusuna sahip çıkmak yerine, onu kadro dışı bırakmayı tercih etti.

BİR MESAJ HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİRDİ

Oysa “Bursaspor’u yurt dışında temsil edecek olan Ali Akman’a başarılar dileriz” gibi bir mesaj ile, hem taraftar sakinleştirilir hem de genç futbolcunun gönlü alınırdı.

Zamanında sözleşme imzalanmamış, hakkı olan ücret verilmemiş, maaşını aylarca alamamış bir futbolcudan, kulübe para kazandırması isteniyor. “Profesyonel davranma, geleceğini düşünme, bizim istediğimiz gibi biri ol, bize fayda sağla” deniliyor. Böyle davranmazsa da taraftarların önüne atılıyor.

Birçok futbolcunun yaşadığı bu sıkıntıyı şimdi de henüz 18 yaşındaki bir futbolcu yaşıyor. Futbolcuların yurt dışına gitmeleri cesaretlendirileceğine, önüne engeller konuluyor. Bursaspor gibi şampiyonluk yaşamış bir takıma bu yakışmıyor.

Bu günler Ali Akman Bundesliga’da oynamaya başladıktan sonra unutulacak. Genç futbolcu yaşadığı psikolojik sıkıntılarla kalacak. Balık hafızası devreye girecek. Bursaspor camiası, Almanya’da gol attıkça “Alt yapımızdan yetişen Ali Akman ile gurur duyuyoruz” diyecek.

Ancak Ali Akman, hayali olan yurt dışında oynama hayaline kalbi kırık bir şekilde başlayacak.

GEÇMİŞTE KAZANILANLAR NE OLDU?

Bursaspor, genç bir futbolcunun hayalinin önüne parayı koyuyor. Para kazandırmadan gitmesi sorgulanıyor.

Bu takım, geçmişte milyon Euro’lara futbolcularını sattı. Şimdi ise borç içinde yüzüyor.

Borcu nedeniyle transfer yasağı olan, bu nedenle genç futbolculara yönelen, Ali Akman’a belki de transfer yapamadığı için şans veren Bursaspor’da, futbolcuların parasını ödeyemeyecek duruma nasıl gelindiğinin hesabı verilmiyor.

1998 yılında Elvir Balic’in 9.5 milyon Euro’ya satılmasından sonra geçen 13 yılda Bursaspor, Cedric Bakambu’yu 7.5 milyon, Ozan Tufan’ı 7 milyon, Volkan Şen’i iki kez toplamda 6.1 milyon, Alfred N’Diaye’yi 4.5 milyon, Serdar Aziz’i 4.5 milyon, Enes Ünal’i 4.4 milyon, Pablo Batalla’yı 3.5 milyon Euro’ya sattı. Liste uzayıp gidiyor…

Bursaspor, Geçtiğimiz yıl ise futbolcularına para ödeyemeyen bir kulübe dönüştü. Bu durumun sorumluluğu, gencecik bir futbolcunun omuzlarına yıkılmamalı…