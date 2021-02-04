Güvenç Kurtar’dan yıllar sonra gelen doping itirafı

Türkiye’de pek çok takımı çalıştırmış olan Güvenç Kurtar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. CRI Türk Radyo kanalında Hüseyin Şuekinci'nin hazırlayıp sunduğu Spor Hikayeleri programına konuk olan Kurtar, Tanju Çolak’ın bir maçtan sonra kendisine doping itirafında bulunduğu belirtti.

Kurtar, Tanju Çolak ile yaşadığı bir anıyı şu sözlerle aktardı:

“Seneler sonra Fenerbahçe'ye 4-0 yenildiğimiz maçın görüntülerini sosyal medyaya koymuşlar. Tam da o sıralarda bir gün havaalanında Tanju Çolak'la karşılaştım. Tanju'ya o günkü maç için ‘Dua edin de bizim eksiklerimiz vardı, o maçta' dedim. Tanju, ‘Hocam o gün bizi Real Madrid, Barcelona bile yenemezdi' dedi. ‘Nasıl yani?' diye sorduğumda Tanju bana ‘Sen bizim masörü tanımıyor musun? Bir sağ kalçaya vurdu, yetmedi bir de sol kalça yaptı. Bizi o gün kimse yenemezdi.' Anlayacağınız, biz o gün dopinge yenildik.

Deplasmanda iki mağlubiyetimiz var zaten. (Kocaelispor o sezon deplasmanda Fenerbahçe dışında 13. haftada Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldu) İki maç da dopingli… Mamacı Gilbert vardı. Biz dopinge ‘mama' deriz. Dopingi Köln'den getirirdi. ‘7 kişiye verdim' demişti. Bu bilgiler kulaktan dolma bilgiler değil… Yapmışlar demiyorum. Biri dopingi kullandığını, diğeri getirdiğini söyleyen kişi…”

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