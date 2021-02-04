Göztepe 2 kez öne geçti Yeni Malatya puanı bırakmadı!

Göztepe sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor’a 2 kez öne geçtiği maçta puan verdi… Karşılaşmada ilk gol, 13. dakikada Göztepeli Cherif Ndiaye‘den geldi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 1-0 geriye düşen Yeni Malatyaspor’da Stevie Mallan, 39. dakikada Göztepe ağlarını havalandırdı ve skoru eşitledi. İlk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçta, Göztepe’nin ilk golü atan Cherif Ndiaye, 73. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-1’e getirdi. Yeniden yenik duruma düşen Yeni Malatyaspor’da bu kez Ahmet Ildız, 81. dakikada Göztepe ağlarını sarstı ve skoru 2-2’ye getirmeyi başardı.

Mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Yeni Malatyaspor 29 puanla 10, Göztepe de 26 puanla 11. sıraya yerleşti.

Süper Lig’in 24. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Trabzonspor’u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Göztepe'de sol kanattan çizgiye inen Tripic'in arka direğe yaptığı ortaya yükselerek kafa vuruşu yapan Halil Akbunar'ın pozisyonunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

13. dakikada kontra atağa çıkan Göztepe'de Soner Aydoğdu'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye, ceza sahası içinde sol çaprazdan yerden vurarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0.

38. dakikada ceza sahası yayının sol çaprazından serbest vuruş kullanan Göztepe'de Tripic'in vuruşunu kaleci Abdulsamed uzanarak kornere çeldi.

39. dakikada orta alandan yüklenen Yeni Malatyaspor'da orta alandan atılan uzun topu ceza sahası yayının üzerinde indiren Tetteh'ten pası alan Mallan, kaleye vurdu. Kaleci İrfan Can'dan seken topu bir kez daha önünde bulan Mallan sert bir şutla topu ağlara gönderdi. 1-1

41. dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa vuran Diabate'nin attığı şutta meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53’üncü dakikada Yeni Malatyasporda Mallanın pasıyla topla buluşan Tetteh, topa vurdui ancak kaleci İrfan Can kaleye gelen topu uzaklaştırdı.

54’üncü dakikada sağ kanattan açılan ortada altı pas üzerinde göğsüyle yumuşatıp vole vuruşu yapan Tettehin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

65’inci dakikada sol kanattan atak yapan Göztepede Zulj, ceza yayı üzerinde bekleyen Sonere pas verdi. Topla buluşan Soner, sert bir şutla kaleyi denedi ancak kaleci Abdulsamed topu iki hamlede kontrol etti.

72’nci dakikada Göztepede Berkan Emir sol kanattan cezası içine ortaladı, Jahovicten seken topa kafa vuruşu yapan Zuljun pozisyonunda top kaleci Abdulsamedde kaldı.

73’üncü dakikada sağ kanattan atak yapan Göztepede Halil Akbunarın kale önüne yaptığı ortada top savunmadan sekti. Topu önünde bulan Ndiaye, sert bir vuruşla savunmaya çarptırarak topu ağlarla gönderdi. 2-1.

77’nci dakikada Göztepe atağında sol kanattan Ndiayenin yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Halil Akbunar, kaleye yerden bir şut gönderdi, top sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.

79’uncu dakikada sol kanattan atak yüklenen Göztepede Berkan Emirin yaptığı ortaya ön direkte kafa vuruşu yapan Halil Akbunarın pozisyonunda top kale önünden sekerek auta çıktı.

82’nci dakikada orta alandan atak yapan Yeni Malatyasporda Mustafa Eskihellaçla paslaşan Ahmed Ildız, ceza sahası yayının önünden topa vurdu, meşin yuvarlak sağ kale direğinin üst direkle birleştiği noktadan ağlarla buluştu. 2-2.

85’inci dakikada Göztepede ceza sahası dışında yaklaşık 20 metreden şut atan Berkan Emirin pozisyonunda top sol kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

90+2’nci dakikada ceza sahası yayının üzerinden topa vuran Zuljun şutunda top kaleci Abdulsamedin yaptığı kurtarışla kornere çıktı.

JAHOVIC YEDEK BAŞLADI

Göztepe’nin ara transfer döneminin son gününde resmen renklerine bağladığı Adis Jahovic, Yeni Malatyaspor maçına yedek kulübesinde başladı. Göztepe’de 2016-2017 sezonun tamamında ve 2017-18’in devre arasında forma giyen Makedon oyuncu ilk kez Gürsel Aksel Stadı’na Göztepeli olarak ayak bastı. Teknik Direktör Ünal Karaman üst üste alınan Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor yenilgilerinin ardından Yeni Malatyaspor karşısına sürpriz bir kadroyla çıktı. Orta saha Zulj ve sağ bek Murat’ı yedek bırakan Karaman, Diabate ve Gassama’ya formayı verdi.