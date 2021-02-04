Geleneksel sporlara ilgi azalıyor, futbol yaşlanıyor

Dünyadaki en büyük spor organizasyonlarının izleyicileri giderek yaşlanıyor. Kendini yenilemekte güçlük çeken geleneksel spor aktiviteleri, genç izleyici bulmakta zorlanırken bu nedenle ciddi seyirci kaybı yaşıyor. KPMG Football Benchmark raporuna göre, en popüler spor dalı olan futbolun izleyici yaş ortalaması 39 iken, ünü kıtalara yayılan Amerika Basketbol Ligi NBA'de 53'ü buluyor. Yaş ortalamasının en yüksek olduğu spor aktivitesi ise 61 yaş ve üzeri seyirci kitlesine sahip tenis… Beyzbol 57, Amerikan futbolu 49, buz hokeyi ise 43 yaş ortalamasındaki seyirciler tarafından takip ediliyor.

Günümüzün en güçlü spor etkinliği olarak geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan e-spor ise; gelmiş geçmiş tüm spor dalları ve organizasyonları arasında en genç izleyici kitlesine sahip (ortalama yaş, 32) spor dalı olarak ortaya çıkıyor. Spor Fütüristi Hakan Demiray'a göre; tüm spor etkinliklerinde izleyici yaş ortalamasının yükselmesindeki en büyük sebep, hızla gelişen teknoloji ve dijitalleşmenin yaygınlaşması. Spor endüstrisinin de bu değişimden nasibini aldığını belirten Demiray; kişiye özel tasarlanan, rakibini seçme imkanı veren, seyircileri dahi oyuncuların kurgulayabildiği yeni nesil spor aktivitilerinin yani e-sporun, geleceğin futbolu olacağını aktarıyor.

Spor endüstrisinin geleceği Z kuşağının ellerinde

Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor olsa da KPMG'nin hazırladığı rapora göre, 2022 yılında e-spor’un takipçi sayısının 644 milyon olacağı tahmin ediliyor. 2015 yılında 235 milyon olan bu sayı bugün 454 milyonu buldu.

Bu rakamların nüfusla birlikte geleneksel sporların da yaşlandığını gösterdiğini belirten Hakan Demiray, şu değerlendirmelerde bulunuyor:

“Dünya nüfusu yaşlansa da genç nesil daha baskın ve talepkar geliyor. Diğer yandan pandemiyle birlikte tanıştığımız kontrollü sosyal hayat, spor alışkanlarını ve zevklerini kökten değiştirdi. Ekran karşısında geçirilen vaktin artmasıyla birlikte gençler, futbolcu olma hayalini ve bunun için çabalamayı bıraktı. Bunun yerine yeni hedef, çok iyi bir e-spor oyuncusu olmak. Çocukluğunda mahalle aralarında saatlerce futbol oynayan, dünya kupasını izlerken TV başında sabahlayan nesil geride kaldı. Yine ekranda izlese dahi 90 dakika boyunca kendi inisiyatifinde olmayan bir oyun, Z kuşağına heyecanlı gelmiyor. Bu kuşağın mensupları, sürece dahil olacakları, aktif katılım sağlayacakları aktivitelerin peşine düşüyor. Skorlarının asla tahmin edilemeyeceği, öngörülemez aksiyonların yaşandığı, yer ve mekândan bağımsız biçimde tüm dünyanın dijital platform üzerinden bir sisteme entegre olarak izlediği müsabakalar çoğu tarafından spor sayılmasa da, başta futbol olmak üzere birçok spor aktivitesinin yerini çoktan almış durumda. Adına e-spor denilen spor etkinlikleri, ekran başına dünyanın her yerinden milyonlarca izleyici toplarken, saha ve kortlardaki tribünler boşalacak.”