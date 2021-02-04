Futbol bu değil

Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasını izledik, bir de Antalyaspor-Beşiktaş maçını izliyoruz. Ne alakası var! Beşiktaş her iki maçta da mükemmel oynadı ama Trabzonspor da çok iyi karşılaşma çıkardı. Beşiktaş kaybetti ama bütün futbolseverler Beşiktaş'ı alkışladı. Antalyaspor'a baktığımız zaman 6-3-1 tamamıyla gol yememe üzerine kurulmuş. Ersun hocanın takımı futbol oynamak için değil futbol oynatmamak için sahaya çıkmış. Ersun hoca bu yüzden büyük takım hocası olamaz. Neredeyse 10 kişi savunma yaparak zaman zaman Fatih Terim'in, Şenol Güneş'in şikayet ettiği futbol oynamama anlayışını Ersun hocanın takımı ortaya koydu. Tek kale maç oldu. Beşiktaş oynadı. Antalyaspor seyretti.

Her halde Akdeniz ekibinin taraftarı da böyle bir futbol anlayışından gurur duymuyordur. Böyle katı çok katı defansları açmak için ne yapmak lazım?

1- Kanatları kullanacaksın.

2- Merkezden verkaçlarla gideceksin.

3- Uzaktan şutlar atacaksın.

4- Duran topları çok iyi kullanacaksın.

Beşiktaş bunların hepsini yaptı. Çok net pozisyonlar buldu. İlk yarıda Larin'in şımarıklığı olmazsa Beşiktaş müsabakayı çok farklı kazacak belki de ligin en kötü müsabakasını izlemeyecektik. Hakem vermiş olduğu tezat kararlarla geçer not almadı.